Перехват российским СУ-35 самолета: в МИД Польши вызвали посла РФ
10 мая посла Сергея Андреева вызвали в Министерство иностранных дел Польши.
Об этом сообщает спикер МИД страны Лукаш Ясина в Twitter.
– 10 мая посла Сергея Андреева вызвали в МИД. Представителю Российской Федерации вручили ноту протеста относительно инцидента российского истребителя с самолетом Пограничной службы Польши, — написал он в Twitter.
Спикер отметил, что Польша решительно осуждает провокационное и агрессивное поведение России, которое является серьезным международным инцидентом.
Напомним, что в пятницу, 5 мая, российский Су-35 перехватил безоружный самолет Польши над Черным морем. В результате инцидента никто из членов экипажа польского самолета не пострадал.
А 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, что заставило операторов из США утопить дрон.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников