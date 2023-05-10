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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Перехват российским СУ-35 самолета: в МИД Польши вызвали посла РФ

Перехват российским СУ-35 самолета: в МИД Польши вызвали посла РФ
Фото: Getty Images

10 мая посла Сергея Андреева вызвали в Министерство иностранных дел Польши.

Об этом сообщает спикер МИД страны Лукаш Ясина в Twitter.

– 10 мая посла Сергея Андреева вызвали в МИД. Представителю Российской Федерации вручили ноту протеста относительно инцидента российского истребителя с самолетом Пограничной службы Польши, — написал он в Twitter.

Спикер отметил, что Польша решительно осуждает провокационное и агрессивное поведение России, которое является серьезным международным инцидентом.

Напомним, что в пятницу, 5 мая, российский Су-35 перехватил безоружный самолет Польши над Черным морем. В результате инцидента никто из членов экипажа польского самолета не пострадал.

А 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, что заставило операторов из США утопить дрон.

Літаки, МИД, Польша
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