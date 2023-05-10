Перехват российским СУ-35 самолета: в МИД Польши вызвали посла РФ

10 мая посла Сергея Андреева вызвали в Министерство иностранных дел Польши.

Об этом сообщает спикер МИД страны Лукаш Ясина в Twitter.

– 10 мая посла Сергея Андреева вызвали в МИД. Представителю Российской Федерации вручили ноту протеста относительно инцидента российского истребителя с самолетом Пограничной службы Польши, — написал он в Twitter.

Спикер отметил, что Польша решительно осуждает провокационное и агрессивное поведение России, которое является серьезным международным инцидентом.

Напомним, что в пятницу, 5 мая, российский Су-35 перехватил безоружный самолет Польши над Черным морем. В результате инцидента никто из членов экипажа польского самолета не пострадал.

А 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, что заставило операторов из США утопить дрон.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.