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Валентина Летяк, редактор ленты

В Пентагоне подтвердили сбивание Кинжала украинскими военными из Patriot

ракета Кинджал
Фото: Getty Images

Украинские военные действительно сбили российскую баллистическую ракету Кинжал с помощью американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Это подтвердил спикер Пентагона, бригадный генерал Пат Райдер.

— Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету с помощью системы противоракетной обороны Patriot. Как вы знаете, эта система является частью более широкого спектра средств противовоздушной обороны, которые Соединенные Штаты и международное сообщество предоставили Украине, — подчеркнул он.

По его словам, США и их партнеры продолжат помогать Украине наземными средствами противовоздушной обороны и боеприпасами.

В Воздушных силах ВСУ 7 мая подтвердили информацию, что комплекс Patriot, предоставленный западными партнерами, 4 мая сбил российскую ракету Кинжал в небе над Киевом.

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ракета Кинджал

Источник: CNN
балістична ракета, Война в Украине, Летальное оружие, Пентагон, Ракета, Російська агресія, США-Украина
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