В Пентагоне подтвердили сбивание Кинжала украинскими военными из Patriot
Украинские военные действительно сбили российскую баллистическую ракету Кинжал с помощью американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Это подтвердил спикер Пентагона, бригадный генерал Пат Райдер.
— Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету с помощью системы противоракетной обороны Patriot. Как вы знаете, эта система является частью более широкого спектра средств противовоздушной обороны, которые Соединенные Штаты и международное сообщество предоставили Украине, — подчеркнул он.
По его словам, США и их партнеры продолжат помогать Украине наземными средствами противовоздушной обороны и боеприпасами.
В Воздушных силах ВСУ 7 мая подтвердили информацию, что комплекс Patriot, предоставленный западными партнерами, 4 мая сбил российскую ракету Кинжал в небе над Киевом.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников