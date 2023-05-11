В Швеции прогремел взрыв на заводе по производству боеприпасов – что известно
В среду, 10 мая, в шведском городе Карлсборг произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов.
Как сообщает SVT, в результате инцидента один человек получил серьезные ранения, он был доставлен в больницу.
На данный момент не сообщается, насколько мощным был взрыв и что стало его причиной.
Инцидент пока классифицируется как несчастный случай на производстве.
По данным СМИ, завод производит малокалиберные боеприпасы для штурмовых винтовок и другого легкого оружия, в том числе бронебойные и бессвинцовые боеприпасы.
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Инцидент произошел на автомобильной газовой станции, которая расположена неподалеку предприятия газоснабжения.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников