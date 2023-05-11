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Валентина Чорна, редактор ленты

В Швеции прогремел взрыв на заводе по производству боеприпасов – что известно

В Швеции прогремел взрыв на заводе по производству боеприпасов – что известно
Фото: Pixabay

В среду, 10 мая, в шведском городе Карлсборг произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов.

Как сообщает SVT, в результате инцидента один человек получил серьезные ранения, он был доставлен в больницу.

На данный момент не сообщается, насколько мощным был взрыв и что стало его причиной.

Инцидент пока классифицируется как несчастный случай на производстве.

По данным СМИ, завод производит малокалиберные боеприпасы для штурмовых винтовок и другого легкого оружия, в том числе бронебойные и бессвинцовые боеприпасы.

Вчера вечером прогремел взрыв на газовой станции в Узбекистане, впоследствии вспыхнул пожар.

Инцидент произошел на автомобильной газовой станции, которая расположена неподалеку предприятия газоснабжения.

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Взрыв, Швеция
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