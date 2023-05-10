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Валентина Летяк, редактор ленты

Найденные в Польше обломки — от российской ракеты Х-55: предварительные выводы экспертов

Ракета
Фото: Pexels

Найденные в конце апреля в лесу вблизи польского города Быдгощ обломки объекта военного назначения — от российской крылатой ракеты Х-55. Таковы предварительные выводы Польского технического института ВВС для прокуратуры, которая занимается расследованием этого инцидента.

Как отмечает местное издание RMF FM, крылатая ракета, скорее всего, попала на территорию страны со стороны восточной границы, поскольку польская армия не имеет такого вооружения. И если подтвердится, что это Х-55, то она была запущена с российского самолета.

В конце апреля в Польше в лесу недалеко от города Быдгощ местные жители нашли обломки неустановленного объекта военного назначения. Тогда эту информацию официально подтвердили Минобороны и полиция.

Журналисты местных СМИ предположили, что это могла быть ракета класса воздух-земля, к тому же на ней якобы были надписи на русском языке.

Позже в сети также появилось несколько фото фрагментов находки. По ним эксперты предположили, что это могут быть части российской ракеты Х-55.

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Джерело: RMF FM

Польша, Ракета
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