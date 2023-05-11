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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Более 300 ракет: Израиль подвергся интенсивному обстрелу из Сектора Газа

Более 300 ракет: Израиль подвергся интенсивному обстрелу из Сектора Газа
Фото: Getty Images

В течение 10 мая из Сектора Газа в сторону Израиля было выпущено более 300 ракет.

Об этом сообщили в Вооруженных силах Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ обвинили в атаке палестинскую группировку Исламский джихад. Со стороны Израиля было объявлено об ответных ударах.

Министерство частично признанной Палестины заявило о 21 погибшем.

Перед этим The Jerusalem Post сообщило, что в Тель-Авиве и во всей центральной части страны раздавались сигналы воздушной тревоги.

Сначала ЦАХАЛ подтвердил, что по меньшей мере две ракеты были выпущены по Тель-Авиву. Обе, как сообщается, были сбиты Железным куполом.

В мэрии города Сдерот подтвердили, что из Сектора Газа было выпущено девять ракет, и что все они также были успешно перехвачены Железным куполом.

В центральных районах Ришон-Ле-Циона и Ор-Егуды детские дошкольные учреждения и детские сады просили родителей как можно скорее забрать своих детей из-за опасности и беспокойства, что ракеты также могут их достичь.

Сообщается о пяти госпитализированных в медицинский центр Барзилай в городе Ашкелон, трое из которых были госпитализированы из-за травм, а двое получили ранения по дороге в бомбоубежище.

Позже стало известно о прямом попадании одной из ракет по дому в Сдеороте на юге Израиля. В результате удара никто не пострадал.

СМИ пишут, что обстрел стал ответом на начатую Израилем накануне военную операцию Щит и стрела.

В ночь на 9 мая в результате ударов ВВС Израиля по Сектору Газа были ликвидированы три лидера “Бригад Аль-Кудса” из военного крыла движения “Исламский джихад”. Их считают ответственными за теракты и обстрел израильской территории в начале мая.

Впоследствии Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по ракетному экипажу палестинской организации “Исламский джихад” на пусковой площадке в Газе в среду днем, второй раз за 24 ч.

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Источник: The Jerusalem Post

Израиль, Сектор Газа
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