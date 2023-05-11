НАТО завершает работу над стратегией противодействия российской агрессии и терроризму — СМИ
Североатлантический блок завершает реформирование общей стратегии противостояния российской угрозе и терроризму. Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на источники в НАТО.
По их словам, архитектура, разработанная для новой геополитической реальности и ускоренная вторжением РФ в Украину, является “крупнейшей реконфигурацией со времен холодной войны”.
В документе, который уже имеет около 4 тыс. страниц, анализируются все возможные угрозы Кремля и ответы на них со стороны военного блока.
Лидеры стран-членов НАТО сейчас пересматривают стратегию, которая объединяет национальные и региональные планы, а ее утверждение ожидается на саммите в Вильнюсе в июле.
В среду, 10 мая, состоялось заседание Военного комитета НАТО , в котором из-за сложной ситуации на фронте не смог принять участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Источник: El Pais
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников