НАТО завершает работу над стратегией противодействия российской агрессии и терроризму — СМИ

Североатлантический блок завершает реформирование общей стратегии противостояния российской угрозе и терроризму. Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на источники в НАТО.

По их словам, архитектура, разработанная для новой геополитической реальности и ускоренная вторжением РФ в Украину, является “крупнейшей реконфигурацией со времен холодной войны”.

В документе, который уже имеет около 4 тыс. страниц, анализируются все возможные угрозы Кремля и ответы на них со стороны военного блока.

Лидеры стран-членов НАТО сейчас пересматривают стратегию, которая объединяет национальные и региональные планы, а ее утверждение ожидается на саммите в Вильнюсе в июле.

В среду, 10 мая, состоялось заседание Военного комитета НАТО , в котором из-за сложной ситуации на фронте не смог принять участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Источник: El Pais

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