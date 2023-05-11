Россия разрушила систему европейской безопасности, напав на Украину – Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, заявил, что европейская система безопасности необратимо разрушена вторжением России в Украину.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

– К сожалению, прежнего европейского порядка безопасности больше не существует. Единственная причина этого — вторжение России в Украину, – сказал Штайнмайер.

Он подчеркнул, что даже окончание войны в Украине не будет означать возвращение к прежней философии безопасности ЕС.

По мнению президента Германии, в долгосрочной перспективе философию общей безопасности перестанут поддерживать, как это было раньше.

– Европа с одной стороны и Россия с другой стороны будут заниматься только собственной, но не общей безопасностью… Концепция неудачная, и я сожалею об этом, но это прямое следствие нападения на Украину, – отметил Штайнмайер.

Ранее мы рассказывали, что правительство Германии передало для Вооруженных сил Украины очередную партию военной помощи, в частности антенны, дроны и боеприпасы.

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