Россия разрушила систему европейской безопасности, напав на Украину – Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, заявил, что европейская система безопасности необратимо разрушена вторжением России в Украину.
Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.
– К сожалению, прежнего европейского порядка безопасности больше не существует. Единственная причина этого — вторжение России в Украину, – сказал Штайнмайер.
Он подчеркнул, что даже окончание войны в Украине не будет означать возвращение к прежней философии безопасности ЕС.
По мнению президента Германии, в долгосрочной перспективе философию общей безопасности перестанут поддерживать, как это было раньше.
– Европа с одной стороны и Россия с другой стороны будут заниматься только собственной, но не общей безопасностью… Концепция неудачная, и я сожалею об этом, но это прямое следствие нападения на Украину, – отметил Штайнмайер.
Ранее мы рассказывали, что правительство Германии передало для Вооруженных сил Украины очередную партию военной помощи, в частности антенны, дроны и боеприпасы.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников