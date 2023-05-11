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Валентина Летяк, редактор ленты

Евросоюз призвал Грузию не принимать российские самолеты

Єврокомісія
Фото: Unsplash

Грузия должна придерживаться санкций, введенных против РФ после полномасштабного вторжения в Украину, поэтому не может пускать самолеты страны-агрессора на свою территорию.

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

— Призываем Грузию, которая стремится стать кандидатом на вступление в ЕС, выполнять европейские санкции. Также ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию опасные российские самолеты, поскольку санкции не позволяют предоставлять услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов, — объяснил он.

В то же время, говоря об отмене Россией визового режима для граждан Грузии, Стано отметил, что грузины должны сами решать, пользоваться ли этим, и ЕС не будет делать заявлений по этому вопросу.

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Источник: European Commission

ЕС, авіація РФ, Грузия, Россия-Грузия
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