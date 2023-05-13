Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Не только технический сбой: эксперт назвал возможные причины инцидента с Bayraktar над Киевом
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Мировые новости
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

ООН заявляет, что в Мали армия и “иностранные наемники” казнили 500 человек в 2022-м. Там действовала ЧВК Вагнера

армія Малі
Фото: Getty Images

ООН заявила, что солдаты армии Мали и “неизвестные иностранные военные” причастны к убийствам по меньшей мере 500 гражданских в селе Мура, что в центре этой африканской страны.

Отмечается, что подавляющее большинство гражданских было убито без суда и следствия в результате пятидневной военной операции в селе Мура в марте 2022 года. Ранее малийская хунта уверяла, что в Муре были убиты боевики-джихадисты.

В докладе говорится, что некоторых из жертв перед убийством пытали.

Эксперты ООН установили имена по меньшей мере 238 жертв, большинство из них мужчины. Кроме того, по данным ООН, 58 женщин и девочек были изнасилованы.

— Бессудные казни, изнасилования и пытки в ходе вооруженного конфликта являются военными преступлениями и, в зависимости от обстоятельств, могут квалифицироваться и как преступления против человечности, — заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Волькер Тюрк.

Доклад является результатом масштабной миссии по выяснению фактов в области прав человека, которую в течение нескольких месяцев проводили сотрудники ООН в Мали.

Хунта Мали отказала команде ООН в доступе к поселку Мура. Поэтому отчет основывается на интервью с жертвами и свидетелями, а также на данных судебно-медицинской экспертизы и других источниках информации, таких как спутниковые снимки.

По рассказам свидетелей, той операцией руководили иностранцы. Они описали их “белыми” мужчинами, которые разговаривали на неизвестном языке. Из этого можно сделать вывод, что они не говорили на английском или французском языках.

Некоторые СМИ считают, что речь идет о вагнеровцах. Ведь российские наемники из ЧВК Вагнера действуют в Мали с 2021 года по неофициальному соглашению с военной хунтой, которая пришла к власти в том же году. Из-за появления российских наемников Мали покинули западные миротворцы, которые помогали властям страны бороться с вооруженными группировками радикальных исламистов.

Читайте также
Сосредоточится на Африке. Пригожин планирует вывести ЧВК Вагнера из Украины — Bloomberg
Пригожин

Источник: ООН

Африка, Убийство, Малі, ООН, ЧВК Вагнера
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В ООН не имеют запасного плана на случай, если Россия выйдет из зернового соглашения
ООН заявляет, что в Мали армия и “иностранные наемники” казнили 500 человек в 2022-м. Там действовала ЧВК Вагнера
Правительство ЮАР уверяет, что не утверждало поставок оружия России
ООН заявляет, что в Мали армия и “иностранные наемники” казнили 500 человек в 2022-м. Там действовала ЧВК Вагнера
Никто не желает брать ответственность: Юсов о причинах конфликта Шойгу и Пригожина
ООН заявляет, что в Мали армия и “иностранные наемники” казнили 500 человек в 2022-м. Там действовала ЧВК Вагнера
ВСУ отбросили россиян на расстояние от 250 м до 1,5 км: Череватый о ситуации вокруг Бахмута
Бої на фронті
Застрелил украинку из-за языка и ревности во время оккупации Изюма: будут судить военного РФ
ООН заявляет, что в Мали армия и “иностранные наемники” казнили 500 человек в 2022-м. Там действовала ЧВК Вагнера
Видео
Экономика
Стало известно, на сколько могут вырасти платежки украинцев за свет с 1 июня

Нардеп рассказал, на сколько вырастут платежки украинцев за электроэнергию.

Марта Бондаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (12.05.2023)
ООН заявляет, что в Мали армия и “иностранные наемники” казнили 500 человек в 2022-м. Там действовала ЧВК Вагнера
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (12.05.2023)
ООН заявляет, что в Мали армия и “иностранные наемники” казнили 500 человек в 2022-м. Там действовала ЧВК Вагнера
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (12.05.2023)
ООН заявляет, что в Мали армия и “иностранные наемники” казнили 500 человек в 2022-м. Там действовала ЧВК Вагнера
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (12.05.2023)
ООН заявляет, что в Мали армия и “иностранные наемники” казнили 500 человек в 2022-м. Там действовала ЧВК Вагнера
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь