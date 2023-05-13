ООН заявляет, что в Мали армия и “иностранные наемники” казнили 500 человек в 2022-м. Там действовала ЧВК Вагнера

ООН заявила, что солдаты армии Мали и “неизвестные иностранные военные” причастны к убийствам по меньшей мере 500 гражданских в селе Мура, что в центре этой африканской страны.

Отмечается, что подавляющее большинство гражданских было убито без суда и следствия в результате пятидневной военной операции в селе Мура в марте 2022 года. Ранее малийская хунта уверяла, что в Муре были убиты боевики-джихадисты.

В докладе говорится, что некоторых из жертв перед убийством пытали.

Эксперты ООН установили имена по меньшей мере 238 жертв, большинство из них мужчины. Кроме того, по данным ООН, 58 женщин и девочек были изнасилованы.

— Бессудные казни, изнасилования и пытки в ходе вооруженного конфликта являются военными преступлениями и, в зависимости от обстоятельств, могут квалифицироваться и как преступления против человечности, — заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Волькер Тюрк.

Доклад является результатом масштабной миссии по выяснению фактов в области прав человека, которую в течение нескольких месяцев проводили сотрудники ООН в Мали.

Хунта Мали отказала команде ООН в доступе к поселку Мура. Поэтому отчет основывается на интервью с жертвами и свидетелями, а также на данных судебно-медицинской экспертизы и других источниках информации, таких как спутниковые снимки.

По рассказам свидетелей, той операцией руководили иностранцы. Они описали их “белыми” мужчинами, которые разговаривали на неизвестном языке. Из этого можно сделать вывод, что они не говорили на английском или французском языках.

Некоторые СМИ считают, что речь идет о вагнеровцах. Ведь российские наемники из ЧВК Вагнера действуют в Мали с 2021 года по неофициальному соглашению с военной хунтой, которая пришла к власти в том же году. Из-за появления российских наемников Мали покинули западные миротворцы, которые помогали властям страны бороться с вооруженными группировками радикальных исламистов.

Источник: ООН

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.