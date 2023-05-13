Поворотный момент: что известно о кандидатах в президенты Турции и их позиции по Украине

Уже в это воскресенье, 14 мая, в Турции одновременно состоятся президентские и парламентские выборы. Их особенностью является то, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, уже 20 лет находящийся у власти, впервые не является очевидным фаворитом гонки.

Западные СМИ называют эти выборы “самым большим испытанием” для Эрдогана и возможным “поворотным моментом” в современной истории Турции.

Что нужно знать о президентской кампании и кандидатах – далее в материале.

Как выбирают президента в Турции

Президента Турции выбирают прямым голосованием на пятилетний срок.

Кандидатов в президенты могут выдвигать партии, преодолевшие 5-процентный барьер на последних парламентских выборах. Не достигшие этого порога политсилы могут формировать альянсы и выдвигать совместного кандидата (если их общая доля голосов превышает 5%).

Кандидатам-самовыдвиженцам нужно собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей.

Кандидатом в президенты может стать гражданин Турции в возрасте от 40 лет, с полным высшим образованием.

Президентские выборы проходят в два тура по мажоритарной системе. Кандидат, набравший более 50% голосов в первом туре, становится президентом.

Если ни один из кандидатов не получает большинства, проводится второй тур между двумя кандидатами, набравшими больше всего голосов. Чтобы быть избранным, следует набрать более 50% голосов.

Второй тур президентских выборов в Турции может состояться 28 мая.

Один человек может занимать президентский пост всего два пятилетних срока подряд. Однако Реджеп Тайип Эрдоган идет уже на третий срок. Такую возможность политику предоставила инициированная им конституционная реформа.

Так, с момента основания в 1923 году Турция была парламентской республикой. Однако в 2017 году правящая Партия справедливости и развития (AKP), лидером которой является Эрдоган, инициировала изменения в Конституцию страны. Они превратили Турцию в президентскую республику.

Конституционная реформа ликвидировала должность премьер-министра, его полномочия перешли к президенту. Президентские выборы в Турции в 2018 году ознаменовали переход на новую форму правления. С тех пор Эрдоган является не только главой государства, но и правительства.

Несмотря на призывы оппозиции запретить Эрдогану выдвигаться на третий срок, Высший избирательный совет Турции (YSK) постановил, что началом его первой президентской каденции следует считать не 2014-й, а 2018 год, когда страна перешла к президентской форме правления.

Шесть партий – один кандидат: кто баллотируется на выборах

Свои кандидатуры на президентских выборах в Турции выдвинули четыре кандидата:

Реджеп Тайип Эрдоган – действующий президент страны, лидер Партии справедливости и развития (AKP)

– действующий президент страны, лидер Партии справедливости и развития (AKP) Кемаль Киличдароглу – лидер оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), наиболее давней политсилы Турции;

– лидер оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), наиболее давней политсилы Турции; Мухаррем Индже – основатель и лидер Партии Родина (Homeland Party);

– основатель и лидер Партии Родина (Homeland Party); Синан Оган – лидер правого националистического блока Альянс предков.

Главная борьба будет происходить между Эрдоганом и Киличдароглу, которые, согласно опросам, набирают наибольшее количество голосов избирателей.

Показательно, что кандидатуру Кемаля Киличдароглу выдвинула коалиция из шести оппозиционных партий, которые объединились накануне выборов, тем самым повысив шансы своего кандидата на победу. В коалицию вошли: Республиканская народная партия, основанная еще Мустафой Кемалем Ататюрком – первым турецким президентом; националистическая Хорошая партия; исламистская Партия счастья, Партия будущего, либеральная консервативная Демократическая партия и Партия демократии и прогресса.

Следует отметить, что 11 мая, за несколько дней до голосования, Мухаррем Индже снял свою кандидатуру “ради страны”. Таким образом, за пост президента в воскресенье будут бороться лишь три кандидата: Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Киличдароглу и Синан Оган.

Причиной своего решения Мухаррем Индже назвал дискриминационную кампанию против него. Политик заявил, что в течение 45 дней его оговаривали, а государство не смогло защитить его репутацию. Речь идет о распространении фейковых счетов, видео и фото (в частности, сексуального характера).

Индже, уже участвовавший в президентских выборах 2018 года, не конкретизировал, кого из кандидатов поддерживает. В то же время, политик отметил, что не хочет, чтобы коалиция оппозиционных сил обвиняла его в оттягивании голосов на выборах.

По оценке западных СМИ, выход Мухаррема Индже из избирательной гонки потенциально повышает шансы главного оппозиционного кандидата Киличдароглу победить Эрдогана. Как информирует британское агентство BBC, хотя у Индже была небольшая поддержка избирателей, сторонники оппозиции надеются, что этого будет достаточно, чтобы Киличдароглу получил более 50% уже в первом туре.

Что известно о кандидатах в президенты Турции

Реджеп Тайип Эрдоган

• Ключевые факты из биографии

Политик родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле, в семье сотрудника береговой охраны. Высшее образование Реджеп Тайип Эрдоган получил на факультете экономики и коммерческих наук Университета Мармара (окончил в 1981 году).

Некоторое время работал в частном секторе и занимался бизнесом, в 1982 году служил в армии.

В 1994 – 1998 годах Эрдоган был мэром Стамбула. На этой должности он приобрел известность, достигнув успехов в озеленении города, решении проблем с вывозом мусора и обеспечением водой, а также социальных вопросов.

В 1998 году Эрдоган был приговорен к заключению за то, что публично декламировал стихи исламского содержания на митинге. Из-за противоречивого приговора он был вынужден уйти с поста мэра Стамбула. Он провел в тюрьме около пяти месяцев и в 1999 году вышел на свободу.

Два года спустя Реджеп Тайип Эрдоган и его единомышленники, которых называли “реформистами”, основали Партию справедливости и развития. В 2002 году эта политсила пришла к власти с большим отрывом, получив 362 из 550 мест в парламенте.

В 2003 году Эрдоган стал премьер-министром Турции. Среди его наиболее важных достижений того периода – денежная реформа, которая привела к уменьшению инфляции, борьба с коррупцией, строительство социальных учреждений, электростанций. Политик с начала своей деятельности в должности главы правительства отмечал, что не планирует отходить от светских принципов, которые лежат в основе нынешнего государственного устройства Турции.

В то же время представители Евросоюза обращали внимание на притеснения свободы слова в стране. Переговоры о вступлении Турции в ЕС начались в 2005 году, но страна еще не стала членом блока.

Реджеп Тайип Эрдоган дважды побеждал на президентских выборах – в 2014 и 2018 годах. Оба раза – в первом туре.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа военных предприняла попытку государственного переворота, которая провалилась. Тогда погибли и получили ранения сотни людей.

Эрдоган женат, вместе с женой Эмине воспитал четырех детей.

• Позиция относительно Украины

Реджеп Тайип Эрдоган не признает претензии РФ на украинские территории. Он неоднократно называл временно оккупированный Крым частью Украины.

После начала полномасштабной войны Турция перекрыла черноморские проливы Дарданеллы и Босфор для военных кораблей РФ, поставляла в нашу страну ударные беспилотники Bayraktar TB2, не признала попытку России незаконно “аннексировать” четыре области Украины: Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую.

Турецкий лидер сыграл ключевую роль в обмене пленных защитников Мариуполя, предоставив убежище освобожденным из плена РФ командирам полка Азов.

Кроме того, важная заслуга Эрдогана – разблокирование в сотрудничестве с Украиной и ООН экспорта агропродукции из украинских черноморских портов на мировые рынки. Речь идет о Черноморской зерновой инициативе, гарантом которой выступает Турция.

В то же время, несмотря на российскую агрессию, Эрдоган не разорвал достаточно тесные отношения с Москвой, встречался с Путиным и продолжал экономические связи с РФ. Западные СМИ даже писали, что через Турцию проходили поставки санкционных товаров, в том числе электроники и запчастей, которые использует российская армия.

Турция также не присоединилась к западным санкциям против России.

Отдельно следует отметить, что Эрдоган неоднократно предлагал свое посредничество между Украиной и РФ, а Турцию – как переговорную площадку между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Турецкие эксперты называли такую политику Анкары “проукраинским нейтралитетом”, сообщает Голос Америки. Как отмечал эксперт по Турции Вашингтонского Института ближневосточной политики Сонер Чагаптай, политика Турции является “проукраинской, но не антироссийской”.

Как объясняло издание Wall Street Journal, экономическое сотрудничество с РФ выгодно турецким властям, поскольку помогает поддержать экономику Турции перед важными президентскими выборами. Речь идет как о притоке российских денег, так и о дешевых энергоносителях из РФ.

Кроме того, по мнению издания, Эрдоган мог рассчитывать на усиление своих позиций среди западных союзников как незаменимый посредник между Западом и РФ.

Кемаль Киличдароглу

• Ключевые факты из биографии

Турецкий экономист и политик Кемаль Киличдароглу родился 17 декабря 1948 года в селе в восточной провинции Тунджели, в семье государственного служащего.

Он получил экономическое образование в Академии экономики и коммерческих наук Анкары (окончил в 1971 году).

После университета Киличдароглу вступил в должность младшего специалиста по бухгалтерскому учету в Министерстве финансов Турции. Позже его повысили до заместителя гендиректора Департамента доходов министерства.

В 1992-1999 годах Киличдароглу был гендиректором Института социального страхования. В 1994 году еженедельник Ekonomik Trend назвал его Государственным служащим года.

Затем политик преподавал в Университете Хаджеттепе, был членом правления банка Türkiye İş Bankası.

В 1999 году Киличдароглу покинул государственную службу и решил пойти в политику. В 2002 году он прошел в парламент в качестве депутата от Стамбула и был переизбран в 2007-м.

К тому времени политик уже представлял Республиканскую народную партию (CHP) – крупнейшую оппозиционную политсилу Турции. В 2010 году он стал лидером партии CHP.

На местных выборах 2009 года Киличдароглу был кандидатом на должность мэра Стамбула, но проиграл представителю правящей AKP (Партии справедливости и развития).

Киличдароглу известен как борец с коррупцией. Он также выступал против конституционной реформы 2017 года, существенно расширившей полномочия президента Эрдогана.

В июне 2017 года Киличдароглу вместе со своими сторонниками преодолел около 450 км от Анкары до Стамбула в рамках акции протеста Марш за справедливость. Участники марша хотели обратить внимание на усиление репрессий со стороны правительства.

Как информирует DW, политик известен своей рассудительностью. Его называют “Ганди Кемаль” или “Турецкий Ганди” (параллель с индийским государственным деятелем Махатмой Ганди).

По данным DW, на Киличдароглу было совершено больше физических нападений и покушений, чем на любого другого политика в Турции.

Кемаль Киличдароглу и его жена Селви Гюндюз воспитали сына и двух дочерей.

• Позиция по Украине

В октябре прошлого года, находясь на встрече со студентами Университета Джонса Хопкинса (Балтимор, США), Кемаль Киличдароглу отметил, что Турция должна поддерживать Украину в развязанной РФ войне.

– Мы считаем, что должны стоять на стороне Украины в российско-украинской войне. Неправильно, когда страна с ядерным оружием совершает вторжение на территорию государства, не имеющего ядерного оружия, чтобы начать войну, — подчеркнул политик которого цитирует турецкая газета Cumhuriyet.

В то же время, Киличдароглу признал, что Турция будет поддерживать экономические отношения с РФ.

– У нас есть экономические отношения с Россией… Мы будем продолжать наши экономические отношения. Но мы хотим быть частью западной цивилизации, — сообщил политик, добавив, что зависимость Турции от РФ в энергетическом плане слишком велика, и это “создаст серьезные неудобства”.

Впоследствии Киличдароглу отмечал, что Украина “испытала несправедливое вторжение”, и пообещал “всю необходимую политическую поддержку”.

11 мая политик обвинил Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию. Свой пост в Twitter он опубликовал на турецком и русском языках.

– Вы стоите за монтажами, сговорами, контентом Deep Fake… Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства, – написал Киличдароглу, обращаясь к россиянам.

Дорогие русские друзья,

Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023

Его внешнеполитический советник Унал Чевикоз сообщил изданию Politico, что в случае избрания президентом Кемаль Киличдароглу планирует сохранить посредническую роль Турции между Украиной и РФ, будет способствовать продлению зернового соглашения. В то же время Анкара будет больше внимания уделять членству в НАТО.

– Мы подчеркнем тот факт, что Турция является членом НАТО. В наших дискуссиях с РФ мы, безусловно, будем искать отношений между равными, но мы также напомним России, что Турция является членом НАТО, – объяснил Чевикоз.

Синан Оган

• Ключевые факты из биографии

Синан Оган – турецкий политик и ученый азербайджанского происхождения. Родился 1 сентября 1967 года в городе Игдыр.

В 1989 году он окончил Университет Мармара по специальности деловое администрирование. Впоследствии в этом же вузе получил степень магистра по финансовому праву/банковскому делу.

А кандидатскую степень Оган защищал в РФ – в 2009 году в Московском государственном институте международных отношений. Он является автор статей и книг.

С 1992 по 2000 годы Оган работал заместителем декана Азербайджанского государственного экономического университета и преподавателем Фонда исследования тюркского мира. Параллельно несколько лет был представителем Турецкого агентства по сотрудничеству и координации в Азербайджане.

Впоследствии вернулся в Турцию, работал в Центре евразийских стратегических исследований (возглавлял направление “Россия-Украина”). В 2004 году Синан Оган создал собственный исследовательский центр TURKSAM.

Он участвовал в российском дискуссионном клубе Валдай.

В 2011 году стал депутатом парламента от своего родного города Игдыр. Оган представлял ультраправую турецкую Партию националистического движения (MHP), когда та еще находилась в оппозиции к власти. После конфликта с руководством политсилы Огана исключили из MHP.

На выборах 2023 года объединение небольших ультранационалистических партий Ancestral Alliance (ATA Alliance, Альянс предков) выдвинул Синана Огана кандидатом в президенты.

Политик придерживается националистических взглядов во внешней политике и считает, что Турция должна уделять особое внимание тюркским странам: Азербайджану, Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану.

• Что говорил о войне в Украине

Синан Оган после начала полномасштабного вторжения в РФ высказывался о войне в своих соцсетях.

Например, в начале апреля прошлого года он допускал возможность, что российский диктатор Владимир Путин мог совершить нападение на Украину из-за известной фанатской кричалки (Путин – х**ло).

Он писал, что вторжение РФ в Украину “сделало президента Владимира Зеленского лидером, которого уважают во всем мире”, а также дало толчок к развитию государственности в нашей стране, “застрявшей между Польшей и Россией”.

Оган называл войну в Украине “бессмысленной”, а также комментировал возможность так называемых “мирных” переговоров между Украиной и РФ, отмечая, что проблемой является место их проведения.

Президентские рейтинги: кто лидирует в гонке

Согласно опросу турецкой социологической компании Konda Research от 11 мая, за кандидатуру Реджепа Тайипа Эрдогана готовы проголосовать 43,7% избирателей, а за его главного оппонента Кемаля Киличдароглу – 49,3%.

То есть, оппозиционный кандидат лидирует, однако еще не набирает более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре.

Мухаррема Индже, снявшего свою кандидатуру с выборов, готовы были поддержать 2,2% респондентов. За Синана Огана готовы отдать голоса 4,8% опрошенных.

Исследование проходило 6-7 мая, было опрошено более 3,4 тыс. респондентов.

– Результаты исследования свидетельствуют о вероятности второго тура. Однако если тенденция изменения голосов сохранится, есть также вероятность, что выборы завершатся в пользу Кемаля Киличдароглу в первом туре, — отмечают социологи.

Турецкая исследовательская организация MetroPOLL обнародовала схожие данные: 49,1% поддержки у Киличдароглу и 46,9% – у Эрдогана. Синан Оган набирает 2,7% поддержки, Мухаррем Индже – 1,3%.

При этом около половины потенциальных избирателей Индже планируют теперь отдать голоса за Киличдароглу, а меньше четверти – за Эрдогана.

MetroPoll’ün mayıs ayı araştırmasına göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra Kılıçdaroğlu yüzde 49.1, Erdoğan yüzde 46.9.

Parlementoda ise:

Cumhur: Yüzde 45.8

Millet: Yüzde 39.1

Yeşiller ve Sol: Yüzde 10.1

TIP: 1.6 pic.twitter.com/9bdp2sWYe4 — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) May 11, 2023

По подсчетам исследовательской организации Orc Araştırma, Кемаль Киличдароглу может набрать 51,7% голосов избирателей, а Реджеп Тайип Эрдоган – 44,2%. То есть, социологи прогнозируют победу оппозиционного кандидата уже в первом туре.

14 MAYIS 2023 SEÇİMLERİ CUMHURBAŞKANLIĞI OY TERCİHLERİ •Kılıçdaroğlu %51,7

•Erdoğan %44,2

•Oğan %2,8

•İnce %1,3 pic.twitter.com/Nmtn2jTWtY — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) May 12, 2023

В общем, практически во всех последних опросах Киличдароглу опережает Эрдогана в первом туре.

Как информирует британское агентство ВВС, позиции нынешнего президента Турции пошатнули ряд факторов: в частности, стремительная инфляция и разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 50 тыс. человек. Официальный уровень инфляции в стране несколько выше 50%, однако ученые утверждают, что реальный показатель превышает 100%.

А после землетрясения Эрдогана и его правящую партию критиковали за неправильное проведение поисково-спасательных работ, а также за низкие стандарты строительства. В большинстве провинций, пострадавших от февральского землетрясения, проживал потенциальный электорат Эрдогана и его политсилы, сообщает CNN.

На фоне этих проблем коалиция партий, выдвинувшая Кемаля Киличдароглу, уже пообещала снизить инфляцию до уровня ниже 10% в течение двух лет, дать толчок процессу присоединения к Евросоюзу и восстановить “взаимное доверие” с США после многолетнего напряжения в отношениях.

Кроме того, оппозиция хочет вернуться к формату парламентской республики и реформировать пост президента, лишив лидера страны права накладывать вето на законы.

Согласно официальным данным, право голоса на выборах в Турции имеют более 64,1 млн человек. Более 3,4 млн из них сейчас проживают за границей. После крупных мегаполисов, таких как Стамбул, Анкара и Измир, турецкая община за рубежом является четвертой по размеру группой избирателей, информирует DW.

Голосование за границей началось еще 27 апреля и завершилось на днях.

Чего ожидать Украине

Аналитик Украинского института будущего Илия Куса в комментарии Фактам ICTV объяснил, что в целом позиция ключевых кандидатов в президенты по Украине не сильно отличается.

– Потому что и Эрдоган, и Киличдароглу говорят о необходимости сохранить статус-кво. То есть то, что Турция делает сейчас. Они считают, что это верная позиция. Единственное, что Киличдароглу, скорее всего, будет меньше использовать антизападную риторику, если станет президентом, и больше делать акцент на евроатлантическом векторе внешней политики Турции, — рассказал эксперт.

Он не исключает, что в случае победы оппозиционного кандидата Анкара будет больше прислушиваться к странам Запада в вопросе усиления контроля над потоком подсанкционных товаров в РФ через Турцию.

– Но я не думаю, что будет фундаментальный разворот в сторону полного разрыва отношений с Россией или присоединения Турции ко всем западным санкциям против РФ. Думаю, этого не произойдет, – добавил Куса.

Аналитик считает, что фундаментально для Украины выборы в Турции ничего не изменят: независимо от того, кто из кандидатов одержит победу. Анкара продолжит быть посредником в зерновом соглашении и будет поставлять боевые беспилотники.

– Турция будет пытаться сохранять ту позицию, которая есть сейчас. Это позиция балансирования в треугольнике РФ – Запад – Украина, – подчеркнул Куса.

В случае победы Киличдароглу многое зависит от того, насколько прозападным является этот кандидат, какой будет его команда и кто какие министерства возглавит (в частности МИД). По словам эксперта, оппозиционная коалиция “будет достаточно шаткая и очень разная”.

Илия Куса предполагает, что президентские выборы в Турции не завершатся спокойно, и возможно возникновение политического кризиса. Поэтому турецкие власти будут заниматься решением внутренних проблем и не будут делать “резких движений во внешней политике”.

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