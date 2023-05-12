Сенат Польши принял резолюцию об ускоренном вступлении Украины в НАТО

Сенат Польши (верхняя палата польского парламента) единогласно поддержал резолюцию о вступлении Украины в НАТО по ускоренной процедуре.

Как сообщили в пресс-службе Сената, Резолюция о членстве Украины в НАТО призывает членов военного блока применить к нашей стране ту же чрезвычайную процедуру, что и к Финляндии и Швеции.

– Украина сегодня имеет самую сильную армию на континенте с чрезвычайным боевым опытом. Украинская армия быстро перевооружается техникой НАТО и использует оперативное искусство и тактику, разрабатываемую десятилетиями среди западных союзников, — отмечается в документе, который цитирует Польское радио.

Члены Сената настаивают, что наша страна нуждается в более тесном политическом и военном сотрудничестве с НАТО. Они напомнили, что в спровоцированной РФ войне Украина защищает всю Европу “от агрессии с Востока”.

В связи с этим сенаторы убеждены, что вступление Украины в НАТО должно стать политическим решением, как в случае Швеции и Финляндии.

– Сенат Республики Польша призывает страны-члены НАТО применить подобную чрезвычайную процедуру к Украине, — говорится в резолюции.

Кроме того, польские сенаторы подчеркивают, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе должен стать важным этапом к полноправному членству Украины в блоке. И Киев должен получить “намного больше, чем в предыдущих заявлениях о политике открытых дверей”.

Сенат обратил внимание, что РФ позиционирует войну против Украины как “защиту от НАТО”.

– Поэтому если РФ победит Украину, она не остановится на ее западной границе. Альянс определил эту угрозу во время прошлогоднего саммита НАТО в Мадриде. Польша, Литва, Латвия и Эстония верно оценили российскую угрозу. Большинство европейских столиц только сейчас соглашаются с нами, — сказано в документе.

Сенаторы поддержали требования граничащих с РФ стран относительно надежных гарантий безопасности для Украины. Они призвали определить путь к членству нашей страны в НАТО параллельно с укреплением политических связей между блоком и Киевом.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе (Литва). Темами обсуждения будут членство Украины и гарантии безопасности для нашего государства.

Киев рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите.

Источник: Сенат Польши

Источник : Польское радио

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