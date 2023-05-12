Третий день не появляется на публике. В Беларуси обеспокоены здоровьем Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси с начала мая стал значительно меньше появляться на публике.

Об этом сообщает белорусское издание Зеркало.

Журналисты, проанализировав график Лукашенко, пришли к выводу, что в мае у него почти не было публичных событий. Сейчас Лукашенко третий день подряд не появляется на публике.

– Аномалии в распорядке белорусского политика как раз начались в мае, еще до поездки в Москву на День победы. Например, если взять среду, четверг и пятницу прошлой недели (3, 4 и 5 мая), то на сайте Лукашенко есть информация только об одном публичном мероприятии — вручении государственных наград заслуженным деятелям различных сфер 5 мая, – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже тогда привлекал внимание хриплый голос политика — при том что обычно Лукашенко без особых проблем проводит многочасовые встречи с журналистами.

В целом же за этот месяц, если оставить за скобками мероприятия 9 мая, политик, судя по его сайту, провел лишь два публичных мероприятия.

Издание отмечает, что в пресс-службе белорусского президента не комментируют, с чем именно это связано и каково сейчас состояние здоровья Лукашенко.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко во вторник, 9 мая, посетил парад ко Дню победы в Москве. При этом СМИ обратили внимание на его странное состояние, он появился на официальных мероприятиях с забинтованной правой рукой. Причина неизвестна, как и подробности состояния его здоровья.

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