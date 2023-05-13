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Страны G7 увеличили помощь Украине до $44 млрд и призвали РФ прекратить войну

Страны G7 увеличили помощь Украине до $44 млрд и призвали РФ прекратить войну
Фото: Depositphotos

Министры финансов стран G7 после трехдневных переговоров предложили увеличить поддержку Украины на 2023 год и начало 2024-го до $44 млрд, а также начали новую инициативу по цепочкам поставок.

Об этом говорится в заявлении после их встречи в Японии, пишет Bloomberg.

— Мы призываем к немедленному прекращению незаконной войны России против Украины, что устранило бы одну из самых больших неопределенностей относительно глобальных экономических перспектив, — отмечают в G7.

Увеличение помощи позволило Международному валютному фонду одобрить выделение $15,6 млрд для Украины на четыре года.

— Мы надеемся на быстрое внедрение Украиной структурных реформ в рамках программы, поддерживаемой МВФ, что успешное завершение пересмотров программы будет способствовать макроэкономической и финансовой стабилизации, улучшению управления и укреплению институтов, долгосрочной экономической устойчивости и послевоенному восстановлению, — отмечают в G7.

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Источник: Bloomberg
Bloomberg, G7, Война в Украине, Російська агресія, Санкції проти Росії, Япония
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