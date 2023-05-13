Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Мировые новости
Юлия Соколова, редактор ленты

Страны Евросоюза пока не смогли прийти к согласию по 11-му пакету санкций против РФ – СМИ

Санкції проти Росії
Фото: Depositphotos

Страны-члены Европейского Союза пока не смогли прийти к согласию относительно одиннадцатого пакета санкций против России.

Об этом сообщает в субботу Polskie Radio 24 со ссылкой на свою корреспондентку в Брюсселе.

По информации издания, встреча послов ЕС, состоявшаяся в пятницу, 12 мая, завершилась без договоренностей. Поэтому обсуждение продолжится на следующей неделе: запланировано еще одно заседание.

Новый санкционный пакет Евросоюза, прежде всего, направлен на борьбу с обходом уже введенных против РФ санкций и на ликвидацию лазеек.

Новые ограничения блок планирует вводить после тщательного анализа.

– Если выяснится, что какие-то товары, предназначенные для экспорта в третьи страны, действительно попадают на российский рынок, для них будет вводиться запрет на экспорт, — уточнило издание.

В ЕС также предлагают запретить деятельность юридических лиц (компаний из РФ и третьих стран), которые сознательно обходят санкции. По информации СМИ, речь идет о списке “из нескольких сотен компаний”, в который вошли юрлица из Узбекистана, Казахстана, Армении, а также впервые из Китая.

Накануне посол Польши в ЕС Анджей Садось назвал возможным согласование 11-го пакета санкций на следующей неделе. По его словам, многие вопросы технические и сложные, из-за чего требуют детального экспертного анализа.

Дипломат уточнил, что Польша призывает распространить ограничения на агропродукцию из РФ.

– Мы не видим оправданий для продления разрешения на импорт российской агропродовольственной продукции, – заявил Садось.

По информации СМИ, в проекте последнего пакета санкций ЕС есть предложение включить в черный список лиц, участвовавших в депортации украинских детей в РФ. Ограничения предусматривают блокировку активов в Европе и запрет на въезд в Евросоюз.

Кроме того, было учтено предложение Польши о распространении ограничений на российских пропагандистов, а также судей, которые выносят незаконные приговоры на политических процессах.

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила три ключевых пункта 11-го санкционного пакета против России. Речь идет о: включении большего количества продуктов в запрет ЕС на транзит; внедрении нового инструмента борьбы с обходом санкций; запрете теневых организаций из РФ и третьих стран, которые намеренно обходят санкции ЕС.

Читайте также
ЕС предлагает прекратить поставки нефти РФ в Германию и Польшу
Страны Евросоюза пока не смогли прийти к согласию по 11-му пакету санкций против РФ – СМИ

Источник: Polskie Radio 24

Європейський Союз, Война в Украине, Санкції проти Росії
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Издеваются во время допросов: в Мариуполе оккупанты усилили давление на местных
Російський окупант
В оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы
Страны Евросоюза пока не смогли прийти к согласию по 11-му пакету санкций против РФ – СМИ
В Клещеевке под Бахмутом нанесли удары по командному пункту оккупантов
Українські військові
Rheinmetall и Украина создают совместное предприятие для ремонта танков: когда оно заработает
Українські військові
”Туман” от пожаров и сожженные многоэтажки: как сейчас выглядит Бахмут
Страны Евросоюза пока не смогли прийти к согласию по 11-му пакету санкций против РФ – СМИ
Видео
Экономика
Стало известно, на сколько могут вырасти платежки украинцев за свет с 1 июня

Нардеп рассказал, на сколько вырастут платежки украинцев за электроэнергию.

Марта Бондаренко
Конкурентов нет: почему дроны Switchblade являются лучшими в своей категории
Страны Евросоюза пока не смогли прийти к согласию по 11-му пакету санкций против РФ – СМИ
Программа єВідновлення: как работает и кто имеет право подать заявку
Страны Евросоюза пока не смогли прийти к согласию по 11-му пакету санкций против РФ – СМИ
Украинская система ПВО: как работает и чего ей не хватает
мобільні групи ППО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (12.05.2023)
Страны Евросоюза пока не смогли прийти к согласию по 11-му пакету санкций против РФ – СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь