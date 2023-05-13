Страны Евросоюза пока не смогли прийти к согласию по 11-му пакету санкций против РФ – СМИ

Страны-члены Европейского Союза пока не смогли прийти к согласию относительно одиннадцатого пакета санкций против России.

Об этом сообщает в субботу Polskie Radio 24 со ссылкой на свою корреспондентку в Брюсселе.

По информации издания, встреча послов ЕС, состоявшаяся в пятницу, 12 мая, завершилась без договоренностей. Поэтому обсуждение продолжится на следующей неделе: запланировано еще одно заседание.

Новый санкционный пакет Евросоюза, прежде всего, направлен на борьбу с обходом уже введенных против РФ санкций и на ликвидацию лазеек.

Новые ограничения блок планирует вводить после тщательного анализа.

– Если выяснится, что какие-то товары, предназначенные для экспорта в третьи страны, действительно попадают на российский рынок, для них будет вводиться запрет на экспорт, — уточнило издание.

В ЕС также предлагают запретить деятельность юридических лиц (компаний из РФ и третьих стран), которые сознательно обходят санкции. По информации СМИ, речь идет о списке “из нескольких сотен компаний”, в который вошли юрлица из Узбекистана, Казахстана, Армении, а также впервые из Китая.

Накануне посол Польши в ЕС Анджей Садось назвал возможным согласование 11-го пакета санкций на следующей неделе. По его словам, многие вопросы технические и сложные, из-за чего требуют детального экспертного анализа.

Дипломат уточнил, что Польша призывает распространить ограничения на агропродукцию из РФ.

– Мы не видим оправданий для продления разрешения на импорт российской агропродовольственной продукции, – заявил Садось.

По информации СМИ, в проекте последнего пакета санкций ЕС есть предложение включить в черный список лиц, участвовавших в депортации украинских детей в РФ. Ограничения предусматривают блокировку активов в Европе и запрет на въезд в Евросоюз.

Кроме того, было учтено предложение Польши о распространении ограничений на российских пропагандистов, а также судей, которые выносят незаконные приговоры на политических процессах.

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила три ключевых пункта 11-го санкционного пакета против России. Речь идет о: включении большего количества продуктов в запрет ЕС на транзит; внедрении нового инструмента борьбы с обходом санкций; запрете теневых организаций из РФ и третьих стран, которые намеренно обходят санкции ЕС.

Источник: Polskie Radio 24

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