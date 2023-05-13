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Rheinmetall и Украина создают совместное предприятие для ремонта танков: когда оно заработает

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Фото: Генштаб ВСУ

Машиностроительное и оружейное предприятие, которое специализируется на производстве военной техники и оружия, начнет работать с середины июля этого года.

Соответствующее соглашение о его создании подписала Украина и немецкий концерн Rheinmetall.

— Соглашение о сотрудничестве уже подписано обеими сторонами. При условии официального одобрения будет создано совместное предприятие, которое станет связующим звеном между Rheinmetall и имеющимся государственным оборонным сектором Украины, — сообщает пресс-служба Rheinmetall.

В сообщении говорится, что закрытие сделки запланировано на конец июня 2023 года, а начало работы совместного предприятия ожидается с середины июля 2023 года.

— Удовлетворение потребностей Украины в борьбе за свободу и демократию в кратчайшие сроки является вопросом первостепенной важности. Благодаря опыту и возможностям Rheinmetall имеет все необходимое, чтобы стать сильным партнером Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, — заявил генеральный директор Армин Паппергер.

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Источник: Rheinmetall

Война в Украине, Военная техника, витрати на оборону, Німеччина
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