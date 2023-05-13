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В воздушном пространстве Польши зафиксировали объект, который залетел из Беларуси: что известно

польські військові
Фото: Depositphotos

13 мая в воздушном пространстве Польши зафиксировали воздушный объект, который залетел со стороны Беларуси. Вероятно, это был воздушный шар наблюдения.

Об этом сообщили в Центре воздушных операций Польши.

Центр воздушных операций зафиксировал появление в польском воздушном пространстве объект, который влетел со стороны Беларуси. Это, вероятно, наблюдательный аэростат.

Отмечается, что впоследствии с пулей потеряли радиолокационную связь. Инцидент произошел вблизи города Рипина в центральной части государства.

Ранее минобороны Республики Беларусь сообщило, что некоторые танковые взводы армии якобы “усиливают госграницу”.

Беларусь, Польша
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