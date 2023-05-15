Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Международная премия имени Карла Великого упала на пол прямо во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Берлине.
Он сказал на английском россияне, поднял коробку и спокойно продолжил выступление, поблагодарив Европу за поддержку. Этот момент попал на видеозапись.
Владимир Зеленский получил в немецком Аахене премию Карла Великого, присужденную ему и украинскому народу за вклад в объединение Европы и укрепление европейских ценностей.
Лауреаты Международной премии Карла Великого награждаются специальной грамотой, медалью и символической наградой в €5 тыс.
На аверсе памятной медали изображены сам император и старинная печать Аахена XII века, на реверсе гравируется заслуга конкретного лауреата перед европейскими народами.
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