Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось

Международная премия имени Карла Великого упала на пол прямо во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Берлине.

Он сказал на английском россияне, поднял коробку и спокойно продолжил выступление, поблагодарив Европу за поддержку. Этот момент попал на видеозапись.

Владимир Зеленский получил в немецком Аахене премию Карла Великого, присужденную ему и украинскому народу за вклад в объединение Европы и укрепление европейских ценностей.

Лауреаты Международной премии Карла Великого награждаются специальной грамотой, медалью и символической наградой в €5 тыс.

На аверсе памятной медали изображены сам император и старинная печать Аахена XII века, на реверсе гравируется заслуга конкретного лауреата перед европейскими народами.

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