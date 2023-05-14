Угрожают отправить на штурм в случае отказа: Минобороны РФ планирует интегрировать “ДНР” в российские ВС

Министерство обороны РФ намерено интегрировать незаконные вооруженные формирования “ДНР” в российские Вооруженные силы. Солдатам угрожают отправкой на опасные участки фронта для участия в штурмовых действиях в составе передовых подразделений, если они не согласятся заменить военные билеты.

Об этом сообщает в сводке за 14 мая Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, до всего личного состава одной из бригад 1 армейского корпуса ВС РФ доведено распоряжение, в котором бывшим представителям “ДНР” поставили обязательное условие, чтобы они заменили свои военные билеты на документ ВС РФ, а также переподписали контракты с российским Минобороны с минимальным сроком военной службы на два года.

В случае отказа этих лиц будут отправлять на самые опасные участки фронта для участия в штурмовых действиях в составе передовых подразделений для ведения боевых действий против Украины, утверждают в Генштабе.

В то же время авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а украинские защитники уничтожили три разведывательных беспилотника (два Орлан-10 и один Supercam).

Подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по пункту управления, шести районах сосредоточения живой силы, двух артиллерийских подразделениях на огневых позициях и еще одной важной цели врага, сообщает Генштаб.

Источник : Генштаб ВСУ

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