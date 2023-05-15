Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет: Зеленский о визите в Париж
С каждым визитом в другие государства оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются, а давление против страны-агрессора России становится еще больше.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свою поездку в Париж. Там он встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
— Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений, — отметил глава государства.
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