Это уже не содружество: Молдова заявила о выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ
Молдова инициировала процедуру выхода из соглашения о Межпарламентской ассамблее Содружества независимых государств (СНГ).
Об этом заявил сегодня председатель парламента Молдовы Игорь Гросу.
— После того как Российская Федерация, страна-основательница СНГ, варварски напала на другую страну-основательницу, Украину, оккупировав ее территории и убивая ее граждан, эта организация уже не может называться содружеством, — отметил он.
Гросу напомнил, что участие Республики Молдова в структурах СНГ за 30 лет не помогло разрешить приднестровский конфликт, вывести российские войска с территории Молдовы, не защищало от “болезненных экономических эмбарго” в самые сложные времена – на вино и агропродовольственные товары, а также от энергетического шантажа посреди зимы.
— Участие в СНГ не защитило страны-участницы от военных нападений, войны и незаконной оккупации суверенных территорий, — добавил молдавский политик.
Украина, которая с Беларусью и РФ является одной из стран-основательниц СНГ, образованного после распада СССР, прекратила свое участие в уставных органах Содружества в 2018 году.
Фото: Парламент Молдовы
Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.Татьяна Забожко