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Это уже не содружество: Молдова заявила о выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Парламент Молдови

Молдова инициировала процедуру выхода из соглашения о Межпарламентской ассамблее Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом заявил сегодня председатель парламента Молдовы Игорь Гросу.

— После того как Российская Федерация, страна-основательница СНГ, варварски напала на другую страну-основательницу, Украину, оккупировав ее территории и убивая ее граждан, эта организация уже не может называться содружеством, — отметил он.

Гросу напомнил, что участие Республики Молдова в структурах СНГ за 30 лет не помогло разрешить приднестровский конфликт, вывести российские войска с территории Молдовы, не защищало от “болезненных экономических эмбарго” в самые сложные времена – на вино и агропродовольственные товары, а также от энергетического шантажа посреди зимы.

— Участие в СНГ не защитило страны-участницы от военных нападений, войны и незаконной оккупации суверенных территорий, — добавил молдавский политик.

Украина, которая с Беларусью и РФ является одной из стран-основательниц СНГ, образованного после распада СССР, прекратила свое участие в уставных органах Содружества в 2018 году.

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Фото: Парламент Молдовы

Война в Украине, Молдова, Російська агресія, Росія-Молдова, СНД, Україна-Молдова
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