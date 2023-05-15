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Дуда поговорит с генсеком НАТО о найденных в Польше обломках российской ракеты Х-55

Ракета
Фото: Pexels

Президент Польши Анджей Дуда 15 мая будет иметь разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о российской ракете Х-55, обломки которой нашли в конце апреля в лесу под Быдгощем.

Об этом заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марчин Пшидач в интервью RMF FM.

Он также отметил, что будут соответствующие дипломатические шаги в случае установления, откуда прилетела ракета и почему она попала на территорию Польши.

— Президент Дуда поговорит сегодня с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом, также мы поддерживаем связь с нашими американскими союзниками. Я не могу представить себе ситуацию, в которой, если точно установлено, что действительно произошло, мы не стали бы дипломатически реагировать в восточном секторе, — подчеркнул Пжидач.

В конце апреля в Польше в лесу недалеко от города Быдгощ нашли обломки неустановленного объекта военного назначения. Тогда эту информацию официально подтвердили Минобороны и полиция.

По предварительным выводам экспертов, крылатая ракета, скорее всего, попала на территорию страны со стороны восточной границы , поскольку польская армия не имеет такого вооружения. И если подтвердится, что это Х-55, то она была запущена с российского самолета.

Источник: RMF FM

Йенс Столтенберг, Анджей Дуда, Война в Украине, НАТО, Польша, Ракета, Російська агресія
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