Германия наращивает производство боеприпасов для Украины и НАТО – глава комитета Бундестага

Германия наращивает производственные мощности военно-промышленного комплекса для того, чтобы обеспечивать боеприпасами не только Украину, но и НАТО.

Об этом в комментарии Guildhall заявила глава комитета немецкого Бундестага по вопросам обороны Мари Агнес Штрак-Циммерманн.

По ее словам, вопрос обеспечения боеприпасами насущный не только для Германии, но и для всей Европы. И здесь еще одной проблемой является финансирование.

— Продолжается российская агрессия, для производства нужны большие ресурсы и это не так уж и просто, Украине нужно действительно много (боеприпасов. — Ред.), больше, чем мы можем производить параллельно. Мы ищем возможность производить не только для Украины, но и для нас, для НАТО, — заявила политик.

Мари Агнес Штрак-Циммерманн отметила, что в Германии запасы боеприпасов никогда не были достаточными — многие люди думали, что ничего никогда не произойдет.

По словам главы комитета, это позорно, что Германия и другие европейские страны реагируют именно сейчас и не сделали этого в 2014 году. Но важно, что наконец все осознали, что происходит в Украине.

Производственная мощность военной промышленности Германии должна возрасти. ВПК производит боеприпасы и любую другую продукцию, когда есть спрос.

Армия Германии и других стран проводила такие закупки, но не в тех количествах, которые нужны сегодня.

— Поэтому производительная мощность немецкого ВПК наращивается, и очень быстрыми темпами, — подытожила Мари Агнес Штрак-Циммерман.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.