Венгрию не заставляют быть в ЕС: в Чехии отреагировали на слова Орбана о Гитлере

Недавнее сравнение премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном европейской интеграции с планами Гитлера было воспринято критикой со стороны министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

В пятницу в венгерском городе Веспреме Виктор Орбан заявил, что Адольф Гитлер мечтал о европейском единстве и впоследствии хотел “все более тесного союза”.

Глава МИД Чехии заявил, что никто не заставляет венгров быть частью европейского сообщества, если они чувствуют себя некомфортно.

Чешский еврокомиссар Вера Йоурова считает, что репутация Венгрии страдает от каждого такого заявления властей страны. А еще она поставила под сомнение наличие демократии в Венгрии.

Однако она подчеркнула, что, несмотря на риторику Орбана, некоторые венгерские дипломаты все еще открыты к компромиссам по вопросам, требующим единогласного голосования на уровне ЕС — таким как санкции.

Источник: Euractiv

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.