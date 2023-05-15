Украина получит от Британии сотни боевых дронов с радиусом действия более 200 км

Великобритания передаст Украине сотни ударных дронов с радиусом действия более 200 км.

Об этом сообщает The Guardian.

О таком решении сообщило правительство Соединенного Королевства после прибытия президента Владимира Зеленского для переговоров с премьер-министром Риши Сунаком.

— Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшее предоставление Великобританией сотен ракет противовоздушной обороны и других беспилотных авиационных систем, в том числе сотни новых ударных беспилотников с дальностью полета более 200 км, — говорится в заявлении правительства.

Сообщается, что ракеты и беспилотники передадут в течение ближайших месяцев, поскольку Украина готовится к контрнаступлению.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты стали чаще атаковать тыловые области Украины из-за неудач на фронте. А еще их раздражает единство европейских стран.

Напомним, что 14 мая РФ нанесла очередной удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА Shahed-136/131. Наши защитники уничтожили 18 из 23.

Источник : The Guardian

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