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ЕС попросит Южную Корею “быть более открытой” по поставкам боеприпасов в Украину

Прапор Південної Кореї
Фото: Unsplash

Европейский Союз будет “давить” на Южную Корею, чтобы Сеул отправлял боеприпасы непосредственно в Украину.

Как сообщает Euractiv со ссылкой на собственные источники, это должно произойти во время визита президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в этом месяце.

Оба лидера ЕС попросят Южную Корею “быть более открытой” по вопросу поставок боеприпасов и другого военного оборудования в Украину.

В издании отмечают, что проблема боеприпасов приобрела большую актуальность в течение последних недель, учитывая подготовку ВСУ к контрнаступлению.

— Европейские партнеры Украины ожидают, что Южная Корея окажет военную помощь, поскольку заводам союзников понадобится несколько месяцев, чтобы нарастить производство, ситуация также осложняется отсутствием большого количества взрывчатки на рынке, — пишет Euractiv.

По словам Рамона Пачеко Пардо, главы корейского Центра безопасности, дипломатии и стратегии Брюссельского свободного университета, дилемма Сеула по поставкам боеприпасов связана с нежеланием создать “опасный прецедент”.

В Южной Корее действует запрет на продажу боеприпасов воюющим государствам.

— Это создает прецедент: любая другая страна, находящаяся в состоянии войны, будет требовать того же. Тогда Сеулу станет сложно сказать им “нет”, — объяснил Пачеко Пардо.

Встреча лидеров ЕС с президентом Южной Кореи Юн Сон Йолем должна состояться 22 мая 2023 года в Сеуле на очередном саммите ЕС-Южная Корея.

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