Потребовала “гарантий”: Венгрия заблокировала транш в €500 млн на оружие для Украины

В понедельник, 15 мая, Венгрия заблокировала выплату восьмого транша средств Европейского фонда мира (EPF) в размере €500 млн на вооружение для Украины.

Об этом сообщает итальянское издание Ansa со ссылкой на собственные источники.

— Транш на сумму €500 млн должен был быть выплачен в следующий понедельник. Будапешт якобы потребовал гарантий того, что EPF сохранит свой глобальный горизонт в будущем и не будет использоваться исключительно для вооружения Киева. EPF возмещает расходы государствам-членам — обычно 50% стоимости, но фиксированного стандарта нет — которые передали Украине военную технику, — говорится в сообщении.

В издании расценили такой шаг Венгрии как “неожиданный”.

Напомним, что 5 мая Совет ЕС согласовал выделение €1 млрд в рамках Европейского фонда мира на закупку боеприпасов для Украины.

Из этих средств должно быть профинансировано предоставление ВСУ артиллерийских снарядов калибра 155 мм и, в случае необходимости, ракет, которые будут совместно закуплены странами-членами ЕС у европейской оборонной промышленности.

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