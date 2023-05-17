Необходимо 100% защиты неба: Зеленский призвал дать истребители Украине

Президент Владимир Зеленский призвал мир усилить украинские Силы противовоздушной обороны, в частности, с помощью западных истребителей. Об этом он заявил в обращении на саммите Совета Европы в Рейкьявике.

Зеленский напомнил, что во время ракетного удара против Украины в ночь на 16 мая силы ПВО сбили 100% ракет, запущенных Россией. Он отметил, что этому способствовали системы ПВО, которые другие страны передали ВСУ.

— Год назад мы не могли сбить большинство ракет террористов, особенно баллистических. И когда я спрашиваю, сможем ли мы это сделать сейчас, ответ таков: мы, в единстве, будем выкладываться на 100% в любом деле, — утверждает президент.

Глава государства добавил, что Украина имеет большую территорию, поэтому ВСУ нужны дополнительные системы ПВО и ракеты.

— Нам нужно больше: истребители, без которых ни одна система ПВО не будет совершенной. Я уверен, что мы к этому придем: 100% должно быть нашим ориентиром. Мы должны дать 0% агрессору, — считает президент Украины.

В Рейкьявике официально стартовал саммит глав государств и правительств Совета Европы. Это четвертая встреча в истории со времен создания организации в 1949 году. Последний раз лидеры собирались 18 лет назад.

Саммит будет посвящен основным ценностям Совета Европы и поддержке Украины через конкретные меры, направленные на достижение справедливости для жертв российской агрессии.

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