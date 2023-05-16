Саммит Совета Европы поддержит мирную формулу Зеленского и трибунал над РФ – глава ПАСЕ

Решение саммита Совета Европы, который стартует сегодня в Рейкьявике (Исландия), будет включать элементы мирного плана, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет, в частности, о создании спецтрибунала над РФ за преступление агрессии.

Об этом президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс рассказал в интервью Европейской правде.

Комментируя войну в Украине, он отметил, что нужно восстановить справедливость. А это подразумевает привлечение к ответственности виновных за агрессию.

– В решении саммита глав государств и правительств будет ссылка на соответствующие элементы мирного плана Зеленского. Справедливость должна восстановиться. И поэтому в решении саммита будет также идти речь о том, что нужен трибунал относительно преступления агрессии РФ, — подчеркнул Кокс.

По его словам, саммит должен определить необходимость возмещения Украине нанесенного войной ущерба. Будет создан реестр убытков со штаб-квартирой в Гааге.

– Нужен реестр убытков. И уже на этом саммите десятки государств присоединятся к соглашению, создающему реестр, который заработает в Нидерландах, в Гааге, — уточнил Кокс.

Президент ПАСЕ назвал запуск реестра “важным шагом вперед”.

Как известно, саммит Совета Европы состоится 16-17 мая 2023 года в Рейкьявике. Это четвертая встреча лидеров ЕС за всю 74-летнюю историю существования организации. Потребность в проведении саммита появилась в связи с полномасштабной войной в Украине.

Саммит Совета Европы пройдет под лозунгом Объединенные вокруг ценностей. Открытие должно состояться 16 мая, в 20:45 по киевскому времени.

В ходе сессии открытия запланировано выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: Европейская правда

Источник : Еврокомиссия

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