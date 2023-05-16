Ищут недовольных: ЦРУ запустило в соцсетях кампанию по вербовке россиян

Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) запустило онлайн-кампанию по вербовке граждан РФ. Она призвана убедить россиян, недовольных войной в Украине и жизнью в России, поделиться секретными данными.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

С этой целью ЦРУ распространило в соцсетях видео, содержащее инструкции, как анонимно и безопасно связаться со спецслужбой. Ролик появился на YouTube, в Twitter, Instagram и Facebook. Кроме того, ЦРУ создало новый канал в Telegram: этот мессенджер является популярным источником новостей в РФ.

Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решениеhttps://t.co/mhQbzet5X2 pic.twitter.com/1Uj4POAOmm — CIA (@CIA) May 15, 2023

В описании к видео сказано, что в нем показаны “вымышленные россияне, принявшие тяжелое, но важное решение негласно выйти на контакт с ЦРУ через анонимную информационную систему Tor”.

– ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем надежных людей, которые знают и могут поведать нам эту правду. Ваша информация может быть ценнее, чем вы думаете… Свяжитесь с нами. Может быть, люди вокруг вас не хотят слышать правду. Мы хотим, – говорится в описании.

Спецслужба США призывает выйти на контакт работников сферы разведки, военных офицеров, дипломатов, ученых, работников в сфере высоких технологий или лиц, имеющих дело с такими людьми, а также тех, кто имеет информацию об экономике или высшем руководстве РФ.

Также есть ссылка на видеоинструкцию, как установить безопасный контакт с ЦРУ через скрытый сервис Tor.

По словам представителей ЦРУ, задействованных в проекте, полномасштабное вторжение РФ в Украину создало возможность, чтобы “россияне приходили к нам и предоставляли информацию, которая нужна США”.

Предыдущая кампания ЦРУ по вербовке россиян состоялась после начала вторжения. По словам представителей спецслужбы, она была успешной, и “контакты были установлены”.

По словам одного из источников CNN в ЦРУ, они хотят донести до россиян, имеющих доступ к ценной информации, такой месседж: Мы понимаем вас, возможно, лучше, чем вы думаете.

В ролике акцентируется внимание на таких состояниях, как угнетение, сомнения и отсутствие цели: то, через что, по мнению спецслужбы, сейчас проходят россияне. Как отмечает CNN, ролик апеллирует к чувству патриотизма россиян и обыгрывает русскую культуру через цитирование Льва Толстого и Федора Достоевского.

В ЦРУ считают, что многие граждане РФ могут не знать, как связаться с американской спецслужбой, или не осознают, что владеют важной информацией. – Мы хотели донести до россиян на их языке, что мы знаем, через что они проходят, — объяснил чиновник ЦРУ на условиях анонимности.

Он заверил, что видеоролик не направлен на провоцирование беспорядков среди широких слоев населения РФ, где у диктатора Владимира Путина до сих пор высокий уровень поддержки. Видео скорее нацелено на тех, кто имеет противоположное мнение.

В ролике не упоминается ни Путин, ни война в Украине. Он апеллирует к “вечным” темам, которые, по мнению ЦРУ, давно побуждали недовольных россиян идти на сотрудничество.

Бывший глава контрразведки ЦРУ Джеймс Олсон высоко оценил эту кампанию и отметил, что сегодня, пожалуй, “лучший период вербовки россиян”, который когда-либо был у Соединенных Штатов. Поскольку сейчас “есть много недовольных россиян”, которых не устраивает политика Кремля, “уничтожающая Россию”.

Источник : CNN

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