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Юлия Соколова, редактор ленты

Противоречит политике ЕС: Брюссель о возобновлении авиаперелетов из Грузии в РФ

Грузія-літак
Фото: Depositphotos

Решение Грузии возобновить авиационное сообщение с РФ вызывает обеспокоенность по поводу ее дальнейшего продвижения в Евросоюз и противоречит санкционной политике ЕС.

Об этом сообщил сегодня на брифинге в Брюсселе спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он выразил сожаление по поводу решения грузинского правительства о возобновлении полетов в/из РФ.

– Из-за преступной агрессивной войны РФ против Украины Европейский Союз и ряд других стран ввели санкции против российского авиационного сектора. Мы и наши партнеры не разрешаем полеты из России и над ней. Поэтому это очень важно помнить, — отметил спикер.

Стано добавил, что такой шаг со стороны грузинских властей “вызывает беспокойство относительно пути Грузии в ЕС”.

Он также напомнил об обязательствах официального Тбилиси согласовывать свои решения с позицией Евросоюза во внешней политике, как прописано в Соглашении об ассоциации Грузия-ЕС.

Стано привел данные, что уровень согласования внешней политики Грузии и политики в сфере безопасности с нормами Евросоюза снизился с 44% в 2022 году до 31% в этом году.

Спикер также напомнил о предостережении со стороны Международной организации гражданской авиации, которая выразила сомнения в безопасности российских самолетов.

Отреагировали на решение Грузии и в Министерстве иностранных дел Украины.

– Мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну, но Грузия приветствует российские авиалинии и отправляет свои в Москву. При этом 20% территории Грузии остаются безнаказанно оккупированными Россией. Кремль точно будет в восторге от такого результата, — подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

Как известно, в Грузии решили возобновить авиарейсы в Россию и обратно с 17 мая. Разрешения выполнять прямые рейсы уже получили грузинская авиакомпания Georgian Airways и российский перевозчик Азимут.

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грузія

Європейський Союз, авіація, Грузия, МЗС України, Російська агресія
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