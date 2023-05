Противоречит политике ЕС: Брюссель о возобновлении авиаперелетов из Грузии в РФ

Решение Грузии возобновить авиационное сообщение с РФ вызывает обеспокоенность по поводу ее дальнейшего продвижения в Евросоюз и противоречит санкционной политике ЕС.

Об этом сообщил сегодня на брифинге в Брюсселе спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он выразил сожаление по поводу решения грузинского правительства о возобновлении полетов в/из РФ.

Стано добавил, что такой шаг со стороны грузинских властей “вызывает беспокойство относительно пути Грузии в ЕС”.

Он также напомнил об обязательствах официального Тбилиси согласовывать свои решения с позицией Евросоюза во внешней политике, как прописано в Соглашении об ассоциации Грузия-ЕС.

Georgia:????????regrets decision to resume flights between ????????&????????.This raises concerns about Georgia’s EU path & commitment 2align w/???????? foreign policy decisions,incl.on sanctions. It raises serious safety concerns too as ⁦ @icao ⁩ qualified???????? planes as unsafe https://t.co/1u8ZKpVYkJ

Стано привел данные, что уровень согласования внешней политики Грузии и политики в сфере безопасности с нормами Евросоюза снизился с 44% в 2022 году до 31% в этом году.

Спикер также напомнил о предостережении со стороны Международной организации гражданской авиации, которая выразила сомнения в безопасности российских самолетов.

Отреагировали на решение Грузии и в Министерстве иностранных дел Украины.

The world is isolating Russia to force it to stop the war, but Georgia is welcoming Russian airlines and sending its own to Moscow. All while 20% of Georgian territory remains occupied by Russia with impunity. The Kremlin will surely be delighted with such a result.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 16, 2023