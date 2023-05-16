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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Эффективно уничтожает вражеские самолеты и ракеты: что известно о возможностях и характеристиках ЗРК SAMP/T

SAMP

Для защиты украинского неба со стороны Италии были обещаны несколько зенитно-ракетных комплексов Skygard-Aspide, Spada и SAMP/T.

И, как пишет итальянское издание La Stampa, системы ПВО SAMP/T уже прибыли в Украину.

Факты ICTV узнавали, что известно о ракетных комплексах SAMP/T, их технических характеристиках и особенностях.

Что известно о системах ПВО SAMP/T

Это наземная система, предназначенная для защиты территории от воздушных угроз (самолетов или крылатых ракет). Более того, это единая европейская оборонительная система c против баллистической способностью.

Этот зенитный ракетный комплекс разработан европейским консорциумом Eurosam, образованным MBDA Italy, MBDA France и Thales.

Системы противовоздушной обороны SAMP/T состоят на вооружении Франции, Италии и Сингапура после комплексных испытаний в 2006 году. Известно, что зенитный ракетный комплекс установлен на колесных автомобильных шасси Astra/Iveco и Renault.

Базовое назначение комплекса: противовоздушная защита механизированных подразделений. Во время испытаний и эксплуатации выяснилось, что ЗРК эффективно действует против многих видов ракет малой и средней дальности: крылатых, баллистических, противорадиолокационных и противовоздушных, а также против различных типов самолетов и БПЛА в любых погодных условиях, даже при применении противником различных помех большой интенсивности.

Сегодня SAMP/T используют для отражения атак с воздуха и прикрытия важных объектов, по которым пытаются нанести удары.

Вооружение этой системы ПВО способно сбивать антирадарные, противовоздушные, крылатые и баллистические ракеты малой и средней дальности.

ЗРК отбивает атаки двухступенчатой ракетой Aster-30, имея возможность осуществлять одновременное наведение снарядов на 16 различных целей, что свидетельствует о способности SAMP/T защищать от мощных ракетных обстрелов.

В одной пусковые установки комплекса содержится восемь ракет Aster-30, которые могут быть отстрелянные в одном залпе за 10 секунд.

Зенитная ракета Aster-30 имеет стартовую массу в 510 кг и массу боевой части в 20 кг. Максимальная скорость полета ракеты до 1400 м/с.

Технические характеристики комплекса

SAMP/T может уничтожать вражеские воздушные цели на расстоянии от 3 км до 100 км (самолеты) и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения — до 20 км.

  • Вес: 450 кг.
  • Длина: 4,9 м.
  • Диаметр: 180 мм / 540 мм.
  • Твердотопливный ракетный двигатель.
  • Скорость: 4,1 маху.
  • Дальность уничтожения самолетов: 100 + км.
  • Дальность уничтожения баллистических ракет: до 30-35 км.
  • Высота уничтожения целей: до 20 км.
  • Масса боевой части зенитной ракеты: 15-20 кг.
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Италия, Война в Украине, ВСУ, Ракета, США-Украина, українські військові
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