Британия предлагает помощь странам, которые готовы предоставить истребители Украине — Уоллес

Великобритания может поддержать ВСУ, оказав помощь другим странам, которые готовы поставлять истребители и другую военную технику в Украину.

Об этом заявил глава Минобороны страны Бен Уоллес в Берлине на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом, отвечая на вопрос об отправке самолетов в Украину.

— То, что мы можем сделать, очевидно, — это тренировка и поддержка, опять же, в определенных пределах, потому что у нас нет пилотов F-16, — объяснил он.

По его словам, любая страна, которая обратится к Британии, например, относительно поставок танков в Украину, получит поддержку в этом процессе.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не имеет ни тренировочного потенциала, ни военной техники, чтобы активно присоединиться к британско-нидерландской инициативе по поставке истребителей.

Сегодня, 17 мая, премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам саммита Совета Европы в Рейкьявике заявили, что работают над созданием международной коалиции, которая поможет Украине получить истребители F-16 от своих союзников.

15 мая Великобритания сообщила, что летом начнет обучение украинских пилотов.

Источник : The Guardian

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