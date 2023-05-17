Экс-премьер Британии призвала Сунака признать Китай угрозой для страны

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс лично попросила действующего руководителя правительства Риши Сунака назвать Китай “угрозой” безопасности страны.

Об этом пишет BBC.

Она во время визита в Тайвань призвала Запад не сотрудничать с Китаем, отметив, что тоталитарные режимы “не говорят правду”. Она сравнила напряженность между Китаем и Тайванем и российскую агрессию против Украины.

В посольстве Китая назвали визит Трасс “опасным политическим трюком” и добавили, что он “не принесет ничего, кроме вреда Великобритании”.

Во время выборов Трасс пообещала занять жесткую позицию против правительства Китая и объявить страну под правлением Коммунистической партии “угрозой” национальной безопасности. Однако после недолгого пребывания на посту премьера ее планы так и не осуществились.

Кроме того, ее преемник Риши Сунак также занял жесткую позицию, объявив Китай “самой долгосрочной угрозой для Британии”, и пообещал закрыть все 30 пекинских Институтов Конфуция в Великобритании.

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