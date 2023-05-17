Эстония приняла заявление в поддержку членства Украины в НАТО

Парламент Эстонии принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО и подчеркнул необходимость сделать конкретные и недвусмысленные шаги в этом направлении уже на ближайшем саммите Североатлантического Союза.

Об этом сообщает на официальном сайте Рийгикогу (законодательный представительный орган) Эстонии.

За принятие документа проголосовали 92 депутата Рийгикогу из 101 человека. Накануне заявление внесли 95 эстонских парламентариев.

В документе Эстония подтверждает, что считает абсолютно необходимым сформулировать на Вильнюсском саммите НАТО 11-12 июля конкретные и недвусмысленные шаги, необходимые для скорейшей интеграции Украины в НАТО, а затем направить государству приглашение вступить в Альянс.

Согласно заявлению, Рийгикогу исходит из цели, поставленной государствами-членами НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году о вступлении Украины в Альянс, а также учитывает официально заявку о вступлении в НАТО.

В Эстонии признали факт, что победа над РФ и дальнейшее вступление Украины в НАТО является единственным способом обеспечить основанный на правилах мировой порядок, прочный мир и безопасность европейских демократических стран.

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