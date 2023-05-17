Макрон объявил о создании реестра убытков от российской агрессии в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании международного реестра убытков, нанесенных Украине с начала полномасштабного российского вторжения. Об этом он сказал на саммите Совета Европы в Рейкьявике.

— Совет Европы снова становится во главе стороны жертв агрессии, — подчеркнул Макрон.

Он призвал все государства активно приобщаться к разработке реестра, а также отдельно Совет Европы посодействовать созданию сотни психологических центров, которые будут помогать пострадавшим в результате агрессии РФ под эгидой Банка развития СЕ.

Реестр убытков от российской агрессии будет действовать в Нидерландах. В нем будут регистрироваться различные доказательства российских атак, а также иски о возмещении ущерба или ранений.

Он будет открыт для физических и юридических лиц, а также для Украины, включая региональные и местные органы власти, государственные или контролируемые государством предприятия.

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