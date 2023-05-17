Обошел секретную службу: в дом советника Байдена проник неизвестный

В дом советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана ворвался неизвестный мужчина. Инцидент произошел две недели назад ночью, когда советник находился дома.

Об этом сообщили трое чиновников, которые пожелали остаться анонимами, передает The Washington Post.

Они отмечают, что круглосуточная Секретная служба, которая охраняла дом советника по Нацбезопасности, не заметила мужчину.

— Неизвестный мужчина вошел в дом Джейка Салливана около 03:00 ночи в конце апреля. Салливан столкнулся с ним, приказав ему уйти. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и не понимал, где он находится. Нет никаких доказательств того, что особа знала Салливана или пыталась причинить ему вред. Следов проникновения в дом не было, — рассказали два человека, проинформированные об инциденте.

Следует отметить, что Белый дом отказался от комментариев.

Секретная служба сообщила, что начала расследование случая и, в частности, того факта, что злоумышленник смог остаться незамеченным. Агентство заявило, что считает нарушение безопасности предметом серьезного беспокойства.

Там подчеркнули, что Секретная служба приняла дополнительные меры безопасности для Салливана и вокруг его дома до завершения расследования.

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