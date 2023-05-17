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В Рейкьявике подписали декларацию о создании реестра убытков от агрессии РФ в Украине

Реєстр збитків від агресії РФ

Участники саммита Совета Европы в Рейкьявике (Исландия) 17 мая подписали политическую декларацию о создании реестра убытков, нанесенных агрессией России против Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, назвав это решение знаковым для Украины.

— Реестр является важным этапом на пути к справедливости и возмещению Украине и украинцам убытков, которые РФ нанесла своей жестокой войной. Теперь необходимо обеспечить непосредственно работу реестра, чтобы пострадавшие от российской агрессии могли подавать свои заявления, — подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что возмещение убытков планируется в частности за счет российских активов в мире.

Реестр убытков будет действовать в Нидерландах с филиалом в Киеве. В нем будут фиксироваться доказательства российских атак, а также иски о возмещении.

Он будет открыт для физических и юридических лиц, а также для Украины, включая региональные и местные органы власти, государственные или контролируемые государством предприятия.

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В Рейкьявике подписали декларацию о создании реестра убытков от агрессии РФ в Украине

Фото: Денис Шмигаль

Ісландія, Война в Украине, Денис Шмыгаль, Совет Европы, Російська агресія, Саміт, Украина-ЕС
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