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Боррель призывает ЕС выделить еще €3,5 млрд на военную помощь Украине

Боррель призывает ЕС выделить еще €3,5 млрд на военную помощь Украине
Фото: Правительственный портал

Представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель предложил ЕС добавить €3,5 млрд в фонд, который используется для финансирования военной помощи Украине.

По данным иностранных журналистов, Боррель попросил правительства ЕС предоставить больше денег для Европейского фонда мира, который уже выделил около €4,6 млрд для оказания помощи Украине.

Анонимный источник ЕС сообщил, что Боррель призывает для выделения больше денег, поскольку фонд исчерпывался, а Служба внешней политики Евросоюза хочет убедиться, что имеет достаточно денег для финансирования военной помощи другим странам.

— Надо пополнять… Суть Европейского фонда мира имеет универсальный характер. Он не был задуман для Украины. Он был задуман для любого конфликта, с которым мог бы справиться Европейский Союз, — рассказал анонимный источник в комментарии иностранному изданию.

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Источник: US News & World Report

Європейський Союз, ЕС, Война в Украине, Деньги, Жозеп Боррель
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