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Лидеры G7 обсудят идею саммита, посвященного украинской формуле мира – СМИ

Лидеры G7 обсудят идею саммита, посвященного украинской формуле мира – СМИ
Фото: Depositphotos

Во время трехдневной встречи в Японии на этой неделе лидеры стран Большой семерки (G7) обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

В фокусе возможного саммита будет мирная формула, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, а не так называемый мирный план Китая.

Украинское предложение из 10 пунктов включает требование к Москве вывести все свои войска и пункт о восстановлении территориальной целостности Украины.

Китайская версия не предусматривает полный выход войск РФ из нашей страны до начала так называемых мирных переговоров.

Представитель Евросоюза сообщил изданию, что лидеры G7 обсудят идею проведения уже этим летом саммита, посвященного мирному плану Зеленского.

Эта тема будет подниматься на саммите Большой семерки (США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Канады), который пройдет 19 – 21 мая в Хиросиме (Япония).

В пресс-службе президента Украины подтвердили FT, что лидеры G7 будут обсуждать этот вопрос по просьбе Киева, с целью привлечения как можно большего количества стран к его мирному предложению.

Ожидается, что Владимир Зеленский обратится к лидерам G7 в режиме видеоконференции, утверждает FT. В то же время, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в комментарии японскому агентству заявил, что Зеленский мог бы и лично посетить саммит G7, однако все зависит от ситуации на фронте.

В декабре прошлого года президент Украины обращался к лидерам G7 и предлагал созвать Global Peace Formula Summit, чтобы определиться с механизмом реализации украинской формулы мира.

Западные лидеры ранее отмечали, что переговоры между Украиной и РФ должны состояться только тогда, когда решит Киев, и что успех на поле боя является лучшим способом для нашей страны достичь “справедливого мира”.

На днях в Киев приехал спецпредставитель Китая Ли Хуэй. В ходе переговоров с ним в МИД Украины подчеркнули, что Киев не воспринимает предложения, предусматривающие потерю территорий или замораживание войны.

А в Офисе президента заявили о заинтересованности в привлечении Китая к реализации украинской формулы мира.

Источник: Financial Times
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