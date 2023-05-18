Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Мировые новости
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Молдова больше не зависит от российского газа — премьер-министр

Молдова больше не зависит от российского газа — премьер-министр
Фото: Pexels

Молдова больше не зависит от поставок газа из Российской Федерации, поскольку теперь страна полностью интегрирована в европейскую энергетическую сеть.

Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан на конференции по вопросам безопасности в Бухаресте.

Он отметил, что при этом, что на момент российского вторжения в Украину Молдова на 100% зависела от поставок российских энергоресурсов.

– Молдове больше не нужен российский газ, она интегрирована как технически, так и коммерчески в европейскую энергетическую сеть, – заявил Речан.

Также политик отметил, что с начала российского вторжения Молдова вдвое увеличила свой военный бюджет.

Ранее правительство в Кишиневе неоднократно обвиняло власти РФ в попытках дестабилизировать ситуацию в стране — в том числе речь шла о работе внутри Молдовы агентов российских спецслужб.

Читайте также
Молдова благодарна Украине за защиту от российских ракет – Речан
Дорін Речан

Газ, Енергоресурси, Молдова, Російська агресія, Россия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Просто сезон – ОК Юг о регулярной “бавовне” в Крыму
бавовна у Криму
На кону в Украине – судьба мира: Дуда назвал три шага в борьбе с агрессией РФ
Анджей Дуда
Готовы гадать и на кофейной гуще – Гуменюк о засилье вражеских БпЛА
БпЛА Орлан-10 армії РФ
На аэродром возле Минска перебазировано 10 истребителей ВКС РФ
винищувач Су-34
Командующего Силами ТрО Танцюру уже дважды пытались убить спецслужбы РФ — СМИ
Ігор Танцюра
Видео
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом

Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
С танками и байрактарами! Как война изменила украинскую вышиванку
вишиванки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.05.2023)
Молдова больше не зависит от российского газа — премьер-министр
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (17.05.2023)
Молдова больше не зависит от российского газа — премьер-министр
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (17.05.2023)
Молдова больше не зависит от российского газа — премьер-министр
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь