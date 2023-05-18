Молдова больше не зависит от российского газа — премьер-министр
Молдова больше не зависит от поставок газа из Российской Федерации, поскольку теперь страна полностью интегрирована в европейскую энергетическую сеть.
Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан на конференции по вопросам безопасности в Бухаресте.
Он отметил, что при этом, что на момент российского вторжения в Украину Молдова на 100% зависела от поставок российских энергоресурсов.
– Молдове больше не нужен российский газ, она интегрирована как технически, так и коммерчески в европейскую энергетическую сеть, – заявил Речан.
Также политик отметил, что с начала российского вторжения Молдова вдвое увеличила свой военный бюджет.
Ранее правительство в Кишиневе неоднократно обвиняло власти РФ в попытках дестабилизировать ситуацию в стране — в том числе речь шла о работе внутри Молдовы агентов российских спецслужб.