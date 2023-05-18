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На аэродром возле Минска перебазировано 10 истребителей ВКС РФ

винищувач Су-34
Фото: Pixabay

Сегодня, 18 мая, на территории Беларуси с аэродрома Барановичи на аэродром Мачулищи совершили перебазирование 10 российских истребителей.

Об этом сообщают журналисты проекта Беларускі Гаюн.

По их информации, на аэродром возле Минска перебазировали восемь истребителей Су-34 и два Су-30СМ военно-космических сил РФ.

— На текущий момент, все 10 истребителей находятся на аэродроме Мачулищи. Продолжаем следить за ситуацией, — говорится в сообщении.

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что на территории Беларуси существенно уменьшилось количество российских войск.

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Беларусь, літаки РФ, Россия
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