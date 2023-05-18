На кону в Украине – судьба мира: Дуда назвал три шага в борьбе с агрессией РФ

В Украине, которая противостоит полномасштабной агрессии РФ, сейчас решается судьба мира, а потому нужно создать механизмы, которые обеспечат ее долгосрочную поддержку.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на открытии двухдневной конференции PISM Strategic Ark 2023.

В начале своего выступления политик задал вопрос, как можно консолидировать единство и солидарность Запада для помощи Украине, давления на РФ и ответа на другие вызовы. По словам Дуды, есть три ключевых момента:

Во-первых, следует продолжать военную, политическую и гуманитарную поддержку Украины.

Во-вторых, нужно вводить дальнейшие жесткие санкции против РФ в рамках Европейского Союза и G7 (Большой семерки). Следует убедить “не определившиеся” страны, минимизировать зависимость от российских энергоресурсов, полностью вывести капитал и инвестиции из РФ.

В-третьих, международное сообщество должно осознать важность поддержки Украины: что на карту поставлена судьба мира.

– Следует донести до всего международного сообщества, что в Украине решается судьба мира… Поскольку успех РФ побудил бы другие страны релизовать свою агрессивную политику, мы сейчас должны усилить поддержку глобального мира. Мы должны доказать, что никто не может извлечь выгоду из агрессии. Мы должны создать механизмы, которые будут обеспечивать долгосрочную финансовую и оборонную поддержку Украины, — подчеркнул Дуда.

Prezydent @AndrzejDuda: Jak utrwalić jedność i solidarność Zachodu w zakresie pomocy Ukrainie, nacisku na Rosję i odpowiedzi na inne wyzwania? Po pierwsze, czynem – kontynuując kampanię wsparcia wojskowego, politycznego i humanitarnego Ukrainy. Po drugie, nakładając w Unii… pic.twitter.com/p5jCcIoUKB — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 18, 2023

По его словам, это будет четким сигналом, что справедливость побеждает, а любые попытки подорвать международный порядок обречены на провал.

По словам Дуды, нужно готовиться к тому, что РФ будет продолжать свою агрессивную политику. Поэтому в рамках новой стратегии НАТО следует усиливать возможности защиты и сдерживания.

Президент Польши добавил, что Россия должна проиграть войну и понять, что объединенный и свободный мир силен и будет противостоять ее империалистической политике.

Дуда также проинформировал, что целью Польши должно быть обеспечение вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Он выразил надежду, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе будут приняты решения, которые приблизят нашу страну к членству в военном блоке.

Сейчас же, по словам Дуды, следует предоставить Украине гарантии безопасности, которые “положительно отразятся на желании миллионов украинцев вернуться в свою страну и успешно ее восстанавливать”.

Источник: Канцелярия президента Польши, PAP

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