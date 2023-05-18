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НАТО впервые со времен Холодной войны примет план на случай войны с Россией – СМИ

НАТО
Фото: Depositphotos

На июльском саммите в Вильнюсе лидеры НАТО должны утвердить секретные военные планы, которые впервые со времен Холодной войны будут подробно описывать, как Альянс будет реагировать в случае российского нападения.

Об этом сообщает издание Reuters.

Этот шаг означает фундаментальное изменение, поскольку в течение десятилетий НАТО не видело необходимости разрабатывать широкомасштабные оборонные планы, даже во время войн в Афганистане и Ираке.

Учитывая то, что в Украине продолжается самая кровавая война в Европе с 1945 года, Альянс понимает, что нужно иметь все необходимое планирование задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с Кремлем.

— Фундаментальное различие между управлением кризисом и коллективной обороной заключается в следующем: не мы, а наш противник определяет временные рамки. Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент, — сказал один из высших военных чиновников НАТО адмирал Роб Бауэр.

Кроме этого, историк Верховного штаба объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE) Ян Хоуп объяснил, что сейчас Альянс не готовится вести широкомасштабную ядерную войну против РФ и ее союзников, ведь большинство из них сейчас являются членами НАТО.

— Мы не представляем типа войны, какой была Холодная война, когда силы союзников подвергались бы ударам одновременно с широкомасштабными атаками Варшавского договора, — сказал он, указывая скорее на региональные конфликты, которые необходимо сдерживать быстро с помощью развертывания сил.

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Война в Украине, НАТО, Російська агресія
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