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Валентина Чорна, редактор ленты

Мировые цены на пшеницу упали после продления зерновой сделки — CNN

Зерно, збір урожаю
Фото: УНИАН

Мировые цены на пшеницу упали после продления соглашения, позволяющего экспортировать зерно из украинских портов в Черном море.

Как сообщает издание CNN, фьючерсы на пшеницу на Чикагской торговой бирже упали на 2% до $6,12 за бушель.

Цены упали на 23% с начала года и на 57% с момента достижения исторического максимума в $14,30 за бушель в марте прошлого года.

— Эти сделки имеют значение для глобальной продовольственной безопасности. Украинские и российские продукты кормят мир, — заявил в среду журналистам генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, что срок действия зернового соглашения, которое впервые подписали в июле 2022 года, должен был закончиться в четверг, 18 мая.

Вчера президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что соглашение продлено еще на два месяца.

Ранее Россия угрожала выйти из инициативы, жалуясь на связанное с ней соглашение с ООН о содействии поставкам российского зерна и удобрений.

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