Британия ввела новые санкции против РФ. В списке компании, связанные с Росатомом и обороной

Великобритания ввела санкции против 86 физических и юридических лиц РФ, которые связаны с кражей и перепродажей украинского зерна, а также против тех, кто производит передовые материалы и технологии, а потому способны финансировать войну.

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Эти меры еще больше усилят давление на доходы Путина и его способность поддерживать войну против Украины.

Решение приняли после того, как сегодня утром премьер-министр Риши Сунак на саммите Большой семерки объявил о новых запретах на импорт российских алмазов и металлов.

Ограничения также нацелены на основные российские энергетические и военные судоходные компании. Под санкции попали компании, связанные с Росатомом, которые, в частности, изготавливают лазеры.

Суверенные активы России в юрисдикциях Британии будут оставаться заблокированными пока РФ не согласится выплатить ущерб, нанесенный Украине.

Энергетика

Великобритания ввела санкции против девяти организаций, связанных Росатомом. Например, ЮМАТЕКС производит композитные материалы на основе углеродного волокна, которые могут быть использованы в военных целях.

Компания ТРИНИТИ, чьи исследования и разработки в области лазерной физики непосредственно финансируются за счет государственного оборонного заказа Российской Федерации. Лазеры ТРИНИТИ устанавливают на танковых шасси, чтобы слепить оптику самолетов и выводить из строя высокоточное оружие.

В список также попали Олег Романенко, руководитель Запорожской атомной электростанции, который находился в сговоре с российским правительством. Также 13 членов совета директоров компании Газпром-Нефть и пять членов совета директоров Транснефть.

Металлургия

Владелец Русской медной компании Игорь Алтушкин попал под санкции. Еще восемь других компаний, связанных с производством металлов, также под санкциями:

Северсталь Алексея Мордашова,

Магнитогорский металлургический комбинат,

Трубная металлургическая компания,

Объединенная металлургическая компания,

Мечел-Сталь Менеджмент,

Челябинский металлургический комбинат.

Великобритания запретит импорт российских металлов, в частности, алюминия, никеля и меди.

Транспорт

24 физических и юридических лица, связанные с российскими транспортными услугами, тоже оказались под санкциями: Pawell Shipping Co LLP, Государственная зерновая корпорация и ее директор Никита Бусел, которые связаны с систематическим вывозом украинского зерна из временно оккупированных территорий Украины.

Шесть крупных российских судоходных компаний также попали под санкции. Сюда входит Sun Ship Management, компания, связанная с Совкомфлотом, крупнейшей государственной судоходной компанией РФ.

Военные

20 руководителей оборонных ведомств и компаний оказались под санкциями.

Директора концерна Калашников Алан Валерьевич Лушинков и Владимир Николаевич Лепин. Концерн производит 95% всего огнестрельного оружия в России.

АО БМЗ, которое производит противопехотные и противотанковые мины.

АО Мотовилихинское — миноритарное дочернее предприятие российского оборонного конгломерата Ростех, — которое производит гаубицы.

Банки

Пять финансовых учреждений также попали под санкции, что еще больше изолирует Россию от мировой финансовой системы. Среди них — АО Дом РФ и Металлургический инвестиционный банк, который поддерживает российский промышленный экспорт.

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