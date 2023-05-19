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Марта Бондаренко, редактор ленты

Британия ввела новые санкции против РФ. В списке компании, связанные с Росатомом и обороной

Санкції проти Росії
Фото: Depositphotos

Великобритания ввела санкции против 86 физических и юридических лиц РФ, которые связаны с кражей и перепродажей украинского зерна, а также против тех, кто производит передовые материалы и технологии, а потому способны финансировать войну.

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Эти меры еще больше усилят давление на доходы Путина и его способность поддерживать войну против Украины.

Решение приняли после того, как сегодня утром премьер-министр Риши Сунак на саммите Большой семерки объявил о новых запретах на импорт российских алмазов и металлов.

Ограничения также нацелены на основные российские энергетические и военные судоходные компании. Под санкции попали компании, связанные с Росатомом, которые, в частности, изготавливают лазеры.

Суверенные активы России в юрисдикциях Британии будут оставаться заблокированными пока РФ не согласится выплатить ущерб, нанесенный Украине.

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Энергетика

Великобритания ввела санкции против девяти организаций, связанных Росатомом. Например, ЮМАТЕКС производит композитные материалы на основе углеродного волокна, которые могут быть использованы в военных целях.

Компания ТРИНИТИ, чьи исследования и разработки в области лазерной физики непосредственно финансируются за счет государственного оборонного заказа Российской Федерации. Лазеры ТРИНИТИ устанавливают на танковых шасси, чтобы слепить оптику самолетов и выводить из строя высокоточное оружие.

В список также попали Олег Романенко, руководитель Запорожской атомной электростанции, который находился в сговоре с российским правительством. Также 13 членов совета директоров компании Газпром-Нефть и пять членов совета директоров Транснефть.

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Металлургия

Владелец Русской медной компании Игорь Алтушкин попал под санкции. Еще восемь других компаний, связанных с производством металлов, также под санкциями:

  • Северсталь Алексея Мордашова,
  • Магнитогорский металлургический комбинат,
  • Трубная металлургическая компания,
  • Объединенная металлургическая компания,
  • Мечел-Сталь Менеджмент,
  • Челябинский металлургический комбинат.

Великобритания запретит импорт российских металлов, в частности, алюминия, никеля и меди.

Транспорт

24 физических и юридических лица, связанные с российскими транспортными услугами, тоже оказались под санкциями: Pawell Shipping Co LLP, Государственная зерновая корпорация и ее директор Никита Бусел, которые связаны с систематическим вывозом украинского зерна из временно оккупированных территорий Украины.

Шесть крупных российских судоходных компаний также попали под санкции. Сюда входит Sun Ship Management, компания, связанная с Совкомфлотом, крупнейшей государственной судоходной компанией РФ.

Военные

20 руководителей оборонных ведомств и компаний оказались под санкциями.

Директора концерна Калашников Алан Валерьевич Лушинков и Владимир Николаевич Лепин. Концерн производит 95% всего огнестрельного оружия в России.

АО БМЗ, которое производит противопехотные и противотанковые мины.

АО Мотовилихинское — миноритарное дочернее предприятие российского оборонного конгломерата Ростех, — которое производит гаубицы.

Банки

Пять финансовых учреждений также попали под санкции, что еще больше изолирует Россию от мировой финансовой системы. Среди них — АО Дом РФ и Металлургический инвестиционный банк, который поддерживает российский промышленный экспорт.

Война в Украине, Великобритания, Санкції проти Росії
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