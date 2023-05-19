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Марта Бондаренко, редактор ленты

Граждане США и 4 стран поддерживают приглашение Украины в НАТО во время войны

НАТО
Фото: Depositphotos

Среди граждан Франции, Германии, Италии, Нидерландах и США существует поддержка старта процесса вступления Украины в НАТО пока идет война.

Об этом говорится в опросе центра Нова Європа.

Уровень поддержки двух объединенных вариантов (пригласить Украину стать членом НАТО, несмотря на войну и пригласить Украину стать членом НАТО, но с фактическим вступлением после окончания войны), колеблется в опрошенных странах ЕС от 50% до 56%.

В США уровень поддержки — 70% (из тех, кто определился).

Стоит заметить, что наименьший процент поддержки этих обоих вариантов интеграции Украины в НАТО среди опрошенных граждан Германии. Наибольшую поддержку выразили американцы.

Граждане 5 стран поддерживают приглашение Украины в НАТО до окончания войны — опрос Граждане 5 стран поддерживают приглашение Украины в НАТО до окончания войны — опрос

Кроме того, большинство опрошенных граждан в пяти странах считают, что Украину необходимо поддерживать пока она не вернет все утраченные территории, в том числе и Крым (во Франции таких 64%, в Нидерландах 58%, в США 52%, в Германии 52%, Италии 50%).

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Фото: центр Нова Європа

Италия, Нидерланды, Німеччина, НАТО, Опрос, США
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Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
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