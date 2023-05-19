Граждане США и 4 стран поддерживают приглашение Украины в НАТО во время войны
Среди граждан Франции, Германии, Италии, Нидерландах и США существует поддержка старта процесса вступления Украины в НАТО пока идет война.
Об этом говорится в опросе центра Нова Європа.
Уровень поддержки двух объединенных вариантов (пригласить Украину стать членом НАТО, несмотря на войну и пригласить Украину стать членом НАТО, но с фактическим вступлением после окончания войны), колеблется в опрошенных странах ЕС от 50% до 56%.
В США уровень поддержки — 70% (из тех, кто определился).
Стоит заметить, что наименьший процент поддержки этих обоих вариантов интеграции Украины в НАТО среди опрошенных граждан Германии. Наибольшую поддержку выразили американцы.
Кроме того, большинство опрошенных граждан в пяти странах считают, что Украину необходимо поддерживать пока она не вернет все утраченные территории, в том числе и Крым (во Франции таких 64%, в Нидерландах 58%, в США 52%, в Германии 52%, Италии 50%).
Фото: центр Нова Європа