Португалия готова тренировать украинских пилотов и механиков — МИД

Правительство Португалии решило присоединиться к коалиции истребителей для Украины. Страна готова тренировать украинских пилотов и механиков на боевых самолетах западного типа.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с главой МИД Португалии Жоау Гомешем Кравиньо и министром обороны Еленой Каррейраш.

По данным МИД, Дмитрий Кулеба рассказал в подробностях португальским партнерам о ситуации на фронте, очертив военные потребности Украины для эффективной обороны и контрнаступательных операций.

Португалия подтвердила готовность в дальнейшем поддерживать Украину на пути к членству в Европейском Союзе. В то же время стороны скоординировали позиции в контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Министры обсудили привлечение Российской Федерации к ответственности за военные преступления против Украины, в частности, создание Специального трибунала за полномасштабную агрессию.

В то же время они уделили особое внимание формуле мира президента Украины Владимира Зеленского, расширению круга поддержки, в частности, путем присоединения стран Глобального Юга.

Источник : МИД

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