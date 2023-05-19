Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Мировые новости
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

США ввели санкции против 71 компании за поддержку Москвы

статуя свободи у США
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты внесли в черный список 71 компанию за поддержку Москвы. Под санкции попали 69 российских организаций, а также по одной из Армении и Кыргызстана.

Соответствующий список компаний, против которых введены санкции, разместили на сайте Федерального регистра США.

Санкции направлены на российский военно-промышленный комплекс, на газовые и нефтяные проекты в России и Беларуси.

В Министерстве торговли США сообщили, что эти ограничения расширяют действие экспортного контроля в отношении этих двух стран.

Среди российских компаний в списке такие организации, как Хабаровский судостроительный завод, машиностроительная компания Витязь, Ульяновский механический завод, Уральский завод гражданской авиации и ряд других компаний. Большинство подсанкционных компаний связаны с машино- и авиастроением, производством вооружений.

В черный список попала армянская компания Medisar, которая занимается поставками химического сырья и реактивов, а также Tro.Ya из Кыргызстана, которая поставляет электронное оборудование для промышленной автоматизации, навигационное оборудование, компоненты для телекоммуникаций.

О новых санкциях объявили на фоне встречи лидеров G7 в Японии, где они договорились усилить ограничения против России.

Читайте также
Энергоносители и бриллианты: лидеры G7 согласились усилить санкции против РФ
США ввели санкции против 71 компании за поддержку Москвы

Война в Украине, Санкції проти Росії, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Может принимать только президент и народ: Данилов о “замораживании” конфликта в Украине
Олексій Данілов
Уоллес предупредил об угрозе более глобального конфликта к концу десятилетия
Бен Воллес
Защита от атак, ремонты сетей и энергообъектов: правительство утвердило план подготовки к следующей зиме
Денис Шмигаль
В РФ заговорили об обмене гражданских пленных – Лубинец
Дмитро Лубінець
В Богородичном обнаружили тела пяти человек, погибших от артобстрелов РФ
США ввели санкции против 71 компании за поддержку Москвы
Видео
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом

Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
США ввели санкции против 71 компании за поддержку Москвы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
США ввели санкции против 71 компании за поддержку Москвы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
США ввели санкции против 71 компании за поддержку Москвы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
США ввели санкции против 71 компании за поддержку Москвы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь