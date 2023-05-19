США ввели санкции против 71 компании за поддержку Москвы

Соединенные Штаты внесли в черный список 71 компанию за поддержку Москвы. Под санкции попали 69 российских организаций, а также по одной из Армении и Кыргызстана.

Соответствующий список компаний, против которых введены санкции, разместили на сайте Федерального регистра США.

Санкции направлены на российский военно-промышленный комплекс, на газовые и нефтяные проекты в России и Беларуси.

В Министерстве торговли США сообщили, что эти ограничения расширяют действие экспортного контроля в отношении этих двух стран.

Среди российских компаний в списке такие организации, как Хабаровский судостроительный завод, машиностроительная компания Витязь, Ульяновский механический завод, Уральский завод гражданской авиации и ряд других компаний. Большинство подсанкционных компаний связаны с машино- и авиастроением, производством вооружений.

В черный список попала армянская компания Medisar, которая занимается поставками химического сырья и реактивов, а также Tro.Ya из Кыргызстана, которая поставляет электронное оборудование для промышленной автоматизации, навигационное оборудование, компоненты для телекоммуникаций.

О новых санкциях объявили на фоне встречи лидеров G7 в Японии, где они договорились усилить ограничения против России.

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