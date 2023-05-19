В Польше нашли боеголовку от ракеты РФ, которая упала там в декабре

В Польше сообщили о найденной боеголовке от российской ракеты, которая упала в лесу вблизи города Быдгощ в декабре 2022 года.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот в комментарии иностранным журналистам.

— Боеголовка найдена, и сейчас ее исследуют соответствующие институты. Она своеобразная, потому что она изготовлена из бетона, — утверждает он.

Глава канцелярии президента Польши предположил, что боеголовку установили на ракету так, чтобы ее старая модель ввела в заблуждение противовоздушную оборону Украины. Он утверждает, что там не было никакой взрывчатки.

— Эта ракета не может лететь без боеголовки, поэтому кто-то встроил туда такую вершину российской технологической мысли, — считает Шрот.

Накануне стало известно, что в декабре 2022 года возле города Быдгощ упала российская ракета. Ее обломки нашли в конце апреля. На ней были надписи на русском языке. Сейчас точно неизвестно, сколько времени ракета лежала в лесу.

Источник: Polsat News

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