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Уоллес предупредил об угрозе более глобального конфликта к концу десятилетия

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Министр обороны Британии Бен Уоллес предупредил об угрозе более широкого глобального конфликта до конца десятилетия и призвал составить четкий график увеличения военных расходов государства до 2,5% ВВП.

Об этом сообщает издание Financial Times.

– К концу десятилетия мир станет более опасным, нестабильным местом, а защита будет более критическим для нашей жизни, – сказал он.

Министр отметил риск более широкого конфликта с Российской Федерацией после ее полномасштабного вторжения в Украину. Также он отметил угрозу, которую создают “подъем Китая” и рост экстремизма в Африке.

В комментарии Financial Times Уоллес сказал, что мир видит “конец аномального периода мира” после Холодной войны.

– Я думаю, что конфликт приближается, горячий он или холодный — это будет видно… Я думаю, что приближается конфликт с целым рядом противников по всему миру… Мы все должны быть к этому готовы, – подчеркнул глава британского Минобороны.

Напомним, страны НАТО впервые со времен Холодной войны разрабатывают план на случай войны с Россией.

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НАТО

Бен Уоллес, Война в Украине, ВВП, Россия
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